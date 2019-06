'Niet alleen Barcelona maar ook Ajax toont interesse in 'el Chiqui''

Diego Palacios kan in de zomer alle kanten op. Volgens Diario El Télegrafo geniet de linkerverdediger niet alleen interesse van Barcelona.

Ook zou namelijk in de markt zijn voor de Ecuadoriaans jeugdinternational. Mundo Deportivo verzekerde woensdag dat 'een Ludovit Reis-scenario' voor Palacios voor ogen had.



Volgens Diario El Télegrafo is er voorlopig alleen sprake van oriënterende interesse van Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou alleen geïnformeerd hebben naar de contractsituatie van el Chiqui , die zelf momenteel met Ecuador op het WK Onder-20 actief is en zich derhalve niet bezighoudt met zijn toekomst.



Palacios maakte afgelopen seizoen op huurbasis de overstap van SD Aucas naar , waar hij een goede indruk achterliet. Aucas zou onlangs een formeel bod van Barcelona op de tiener hebben afgeslagen, omdat men 'beduidend meer geld' wil overhouden aan de verkoop van de back. Het is onduidelijk welke vraagprijs wordt gehanteerd.



Palacios zou bij een deal met Barcelona dezelfde route moeten volgen als Reis. De negentienjarige middenvelder, afkomstig van , tekende onlangs een driejarig contract met de kampioen van Spanje, maar sluit na de zomerstop waarschijnlijk aan bij Barcelona B.