"Niemand kende Frenkie de Jong echt goed, dus het was afwachten"

Frenkie de Jong staat vrijdagavond voor zijn officiële debuut in het shirt van Barcelona.

Volgens Spaanse media kan het niet anders dan dat de Oranje-international aan de aftrap verschijnt in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Athletic Club. Correspondent Edwin Winkels laat tegenover de NOS weten dat De Jong de afgelopen weken een uitstekende indruk heeft gemaakt bij zijn nieuwe ploeggenoten, trainers en supporters.

De Jong is opgenomen in de negentienkoppige wedstrijdselectie voor het duel in Bilbao. Waar de geblesseerde Lionel Messi ontbreekt, staat de ex-Ajacied wel op het lijstje van Ernesto Valverde. Naar verwachting vormt De Jong het middenveld samen met Sergi Roberto en Ivan Rakitic. "Iedereen heeft zeer positief en verrast gereageerd op de entree van De Jong", aldus Winkels. "In tegenstelling tot bijvoorbeeld die andere aankoop, Antoine Griezmann, kende niemand De Jong echt goed, dus het was afwachten."

Lees beneden verder

"Het is voor velen alsof De Jong al zijn hele leven bij heeft gespeeld. Ze vinden dat zijn spel feilloos bij de filosofie van Barcelona past. Je moet dat wel kunnen natuurlijk, dat is best lastig", vervolgt Winkels, die verwacht dat Rakitic en Sergio Busquets last zullen krijgen van de aanwezigheid van De Jong.

"De Jong speelde in de voorbereiding op hun positie, dat zijn jongens die niet zomaar door Valverde aan de kant worden geschoven. De trainer is namelijk een loyale man. Maar vooralsnog heeft De Jong zich behoorlijk in de kijker gespeeld."

De Jong kan vrijdagavond de twintigste Nederlander worden met officiële speelminuten in het eerste elftal van Barcelona, zo meldt Voetbal International . Johan Cruijff, Johan Neeskens, Ronald Koeman, Richard Witschge, Jordi Cruijff, Ruud Hesp, Winston Bogarde, Michael Reiziger, Patrick Kluivert, Boudewijn Zenden, Phillip Cocu, Ronald de Boer, Frank de Boer, Marc Overmars, Giovanni van Bronckhorst, Edgar Davids, Mark van Bommel, Ibrahim Afellay en Jasper Cillessen gingen hem voor.