"Niemand heeft ook maar één euro ingezet op die wedstrijd"

Richard Plug, de trainer van ODIN '59, baalt van alle ophef over het verhaal dat zijn spelers gegokt zouden hebben op hun eigen wedstrijd.

De NOS kwam dinsdagavond met beelden waaruit zou blijken dat de spelers van ODIN ’'59 hebben gegokt op hun wedstrijd tegen FC Emmen in de KNVB Beker (1-3 zege). Dit is tegen de regels van de KNVB, aangezien het verboden is om op wedstrijden in je eigen competitie te gokken. Plug noemt de aantijgingen voor de camera’s van FOX Sports ‘'puur onrechtvaardig'’.



"Ik word als trainer en als mens beschadigd, omdat ik een geintje maak. Iemand maakt misbruik van mijn gastvrijheid om zijn verhaal te kunnen doen. Ik heb de jongens aangesproken vandaag, er is werkelijk niemand die ook maar één euro heeft ingezet op die wedstrijd. Het is gewoon klinkklare onzin"”, zei Plug woensdag voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen, die met 3-1 verloren ging.



Op beelden van de NOS uit de kleedkamer van ODIN na de overwinning op Emmen is uit de mond van doelman Barry van Dijk te horen en te zien dat ‘heel veel jongens geld hebben ingezet’. "Ja!", roept spits Eelke de Graaf, die naar het midden van de kleedkamer loopt met een telefoon in zijn hand en in de armen van keeper Mike van Vliet valt. Ploeggenoten voegen zich bij het tweetal en springen heen en weer. Volgens ‘een bron binnen de club’ hebben de spelers van ODIN inderdaad geld ingezet op een overwinning op FC Emmen en hadden ze dat ook al tegen FC Lisse gedaan.



In een reactie aan de NOS had Plug naar eigen zeggen met een knipoog gereageerd. "Ik was wel zo stom om het niet te doen. Volgens mij was de quotering best wel goed. Dus ik denk dat ik het ook wel had moeten doen"”, zo luidde zijn reactie. Plug merkt nu dat ‘zijn gevoel voor humor hem heeft tegengewerkt’. “"Wij verdienen dit niet. Ik verdien dit als trainer en als mens niet. Maar helaas, mijn eigen gevoel voor humor heeft me tegengewerkt. Het liefst zou ik tegen jou zeggen: ik gok dat het vandaag 2-1 wordt.”"