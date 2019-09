Nicolás Tagliafico waarschuwt Europa met verrassende uitspraken

Nicolás Tagliafico steekt zijn ambities voor dit seizoen met Ajax in de Champions League niet onder stoelen of banken.

"We willen dezelfde prestatie leveren als vorig jaar", verzekert de linkerverdediger op de dag van het eerste groepsduel met .

strandde afgelopen seizoen pas in de halve finales van het toernooi en bovendien pas in de slotminuten van het tweede duel met . De vraag is of het bereiken van de laatste vier echt weer mogelijk is. "Ja", benadrukt de Argentijn dinsdag in De Telegraaf . "Vorig jaar had ook niemand verwacht dat we de halve finale zouden halen. Dus waarom zou dat nu niet kunnen?"

"Al bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd." De verwachtingen zijn natuurlijk vanwege afgelopen seizoen een stuk hoger dan twaalf maanden geleden. "Natuurlijk weten we dat iedereen nu anders naar Ajax kijkt, maar we moeten hetzelfde doen."

Lille is de eerste tegenstander in een groep met verder en . Goed starten tegen de Noord-Fransen is het devies. Een eerste helft als tegen sc kan tegen Lille catastrofaal zijn, denkt Tagliafico.

"Het is een grote ploeg, die in Frankrijk tweede is geworden achter Paris Saint-Germain. We moeten beter verdedigen en proberen veel kansen te creëren."