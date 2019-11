Nicolás Tagliafico lijkt op Twitter te sneren naar Gianluca Rocchi

Ajax hield dinsdagavond na een krankzinnige wedstrijd een punt over aan het bezoek aan Chelsea: 4-4.

The Blues maakten een 1-4 achterstand goed, mede doordat de Amsterdammers in de tweede helft in één klap met negen man kwamen te staan na rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind. Nicolás Tagliafico lijkt op Twitter een kleine sneer uit te delen aan scheidsrechter Gianluca Rocchi.

De Italiaanse leidsman deelde tegelijkertijd rode kaarten uit aan Daley Blind en Joël Veltman, die allebei hun tweede gele kaart kregen. Veltman kreeg zijn tweede gele kaart voor een handsbal binnen het strafschopgebied, waardoor de bal ook nog eens op de stip ging. Jorginho schoot vanaf elf meter de 3-4 tegen de touwen, waarna een kwartier voor tijd ook nog terugkwam tot 4-4.

"Zo trots op dit team, we verdienden echt de overwinning. Maar dit is een belangrijk punt, na tegen alles te hebben gevochten", laat Tagliafico via Twitter weten. Er is na afloop van het duel de nodige onvrede over het optreden van Rocchi. Ook Erik ten Hag, Dusan Tadic en Veltman lieten zich al kritisch uit over de leidsman, die overigens de 5-4 van Chelsea na inmenging van de VAR moest annuleren.

"Het is natuurlijk ontzettend teleurstellend en frustrerend. We hebben twee wedstrijden gespeeld tegen Chelsea en je kunt twijfelen aan een aantal beslissingen. Dan sta je hier maar met één punt. Het had anders kunnen zijn", zei Ten Hag na afloop in gesprek met Veronica .

"Daartoe behoort ook de VAR. In twee wedstrijden tegen Chelsea zijn er wat beslissingen genomen die niet correct waren, denk ik."