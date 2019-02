Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech krijgen goals tegen NAC Breda niet toegekend

Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech krijgen de doelpunten die de twee in de thuiswedstrijd van Ajax tegen NAC Breda (5-0) maakten niet op hun naam.

Een treffer moet op naam van de speler blijven als de bal, zonder tussenkomst van een ander, al richting doelvlak was gegaan. Daar was in beide gevallen geen sprake van. Statistiekenbureau Opta krijgt als zogenoemde 'matchdatapartner' van de KNVB de wedstrijdformulieren van de scheidsrechters toegestuurd. Daar wordt alles in databestanden verwerkt. "Formeel gezien zou het voor kunnen komen dat wij een fout op dat formulier corrigeren, maar dat gebeurt in de praktijk eigenlijk nooit", legt Yeun Au van Opta dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad uit.



Scheidsrechter Siemen Mulder, de dienstdoende arbiter bij Ajax - NAC, had al de namen van Gervane Kastaneer en Erik Palmer-Brown ingevuld, in de plaats van Tagliafico en Ziyech als (eigen) doelpuntenmakers. "Wij bestuderen juist bij twijfelgevallen de beelden uiterst nauwkeurig", zegt Au. "Bij het schot van Ziyech kregen we bijvoorbeeld na de wedstrijd nog camerabeelden van achter het doel die niet live op televisie waren geweest."



"Op die bewuste beelden was duidelijk te zien dat het schot van Ziyech naast zou zijn gegaan. Eigen doelpunt dus. Dan noteren wij ook geen assist." Voor Tagliafico was het de tweede keer in een week tijd dat hij een doelpunt niet achter zijn naam kreeg. Zijn treffer in de Champions League tegen Real Madrid werd door de VAR afgekeurd.



Tagliafico en Ziyech kunnen het (verkeerde) besluit bij de KNVB aanvechten, zo schrijft De Telegraaf . In Engeland bespreekt een 'dubious goals committee', waar oud-voetballers en -scheidsrechters in plaatsnemen, dubieuze treffers. Plannen voor een soortelijk initiatief in Nederland zijn er volgens het Algemeen Dagblad niet.