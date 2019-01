Nicolas Isimat-Mirin laat PSV na drie landstitels achter zich

Nicolas Isimat-Mirin mag zich officieel speler van Besiktas noemen, zo maakt de Turkse topclub zondagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De 27-jarige verdediger beschikte over een aflopend contract bij PSV en kwam dit seizoen nauwelijks in de plannen van trainer Mark van Bommel voor, waardoor hij voor naar verluidt 350 duizend euro op te pikken was in Eindhoven. Besiktas doet geen uitspraken over de uur van het contract dat Isimat-Mirin heeft gesigneerd, maar het zou gaan om een verbintenis die doorloopt tot medio 2022.

Voor de verdediger komt er zodoende na vierenhalfjaar een einde aan zijn dienstverband bij PSV. De Fransman werd in het seizoen 2014/15 in eerste instantie gehuurd van AS Monaco en maakte vervolgens in de zomer van 2015 voor een kleine tweeënhalf miljoen euro de definitieve overstap naar de huidige koploper van de Eredivisie.



Hoewel Isimat-Mirin in het afgelopen seizoen nog 32 keer in actie kwam in de Eredivisie, had hij in de huidige voetbaljaargang onder Van Bommel nauwelijks uitzicht op speelminuten. De stopper verscheen slechts eenmaal op het veld in de Nederlandse competitie, terwijl hij twee wedstrijden speelde in het toernooi om de KNVB Beker en eenmaal inviel in de Champions League.



Isimat-Mirin, die voor zijn periode bij Monaco actief was bij Valenciennes, werd in zijn eerste seizoen bij PSV meteen landskampioen en mocht in 2016 en 2018 nog twee titels bijzetten in zijn prijzenkast. In 2015 en 2016 werd bovendien de Johan Cruijff Schaal gewonnen met de verdediger in de gelederen. De voormalige jeugdinternational van Frankrijk is voor Besiktas na Burak Yilmaz de tweede aanwinst van deze transferperiode.