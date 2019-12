"Nicolai Jörgensen is niet echt de spits voor het spel van Feyenoord"

Feyenoord wist in de eerste helft van het TOTO KNVB Beker-duel met SC Cambuur niet te imponeren.

Analisten Mario Been en Kees Kwakman stelden in de rust vast dat de -club het betere van het spel heeft en dat met name -spits Nicolai Jörgensen nauwelijks in het stuk voorkomt. Het stond na 45 minuten 0-0 in Het Cambuurstadion.

"Jörgensen staat een beetje op een eiland", stelt Kwakman vast in de studio van FOX Sports. "Ik heb hem vaak in uitwedstrijden gezien en ze zakken natuurlijk terug, eigenlijk veel te ver terug."

Hij is niet echt de spits daarvoor, om op de counter te spelen. Hij krijgt dan vaak die lange ballen met een tegenstander in zijn rug. Ik snap ook wel dat hij daar een beetje moedeloos van wordt. Hij is een spits die bediend moet worden in de zestien met voorzetten. Maar dat gebeurt bijna nooit."

Been deelt de mening van zijn collega-analist. "Jörgensen is meer bezig met de scheidsrechter dan met het spel", aldus de voormalig trainer van Feyenoord. "In de 27ste minuut krijgt Feyenoord de eerste en enige kans van de eerste helft, dat zegt iets over het spelbeeld."

"Feyenoord is geen schim van de fases die ze zondag hadden tegen (3-1 winst, red.). Heel slordig aan de bal, wat eigenlijk nergens voor nodig is, want ze krijgen veel ruimte."