"Neymar's relatie met de fans van PSG gaat steeds beter"

Thomas Tuchel merkt dat het kritische publiek van Paris Saint-Germain de Braziliaanse superster stukje bij beetje terug in de armen sluit.

De relatie tussen Neymar en de fans wordt beter", aldus hoofdtrainer Tuchel. De Braziliaan maakte zaterdag de 4-0 tegen Angers in Parc-des-Princes.

De 27-jarige staat nu op vier goals in vijf wedstrijden. Die treffers komen als geroepen, want hij sprak deze zomer openlijk over een vertrek uit Parijs en dat werd hem door de fans niet in dank afgenomen.

Neymar wilde dolgraag terug naar , maar een transfer kwam nooit tot stand, al deed Neymar er met het weigeren van deelname aan de clubtournee alles aan om de boel op scherp te zetten.

Bij zijn terugkeer op het veld van werd hij hevig uitgefloten en beledigende spandoeken werden hem voorgehouden vanwege zijn gebrek aan trouw en respect naar zijn werkgever toe.

Neymar gaf toe dat 'alle duels als een uitwedstrijden voelen', al benadrukte hij dat zijn wens om te vertrekken had met de supporters, die voorheen dol op hem waren en hij op hen.

Tuchel merkt nu echter dat de relatie aan het herstellen is dankzij zijn goede prestaties op het veld. "Met Neymar gaat het beter, ja. Ik zei dat het aan ons is en aan hem om het keer op keer te laten zien."

"Zorg dat je beslissend ben, laat zien dat je alles geeft, ren je benen uit je lijf om ballen te halen. Het is niet nodig om te praten. Op het veld moet het gebeuren", aldus Tuchel.

"Hij laat veel van die dingen zien en dribbelde ook veel [tegen Angers]. Hij scoorde bovendien opnieuw, al had hij er nog meer kunnen maken. Hij is nog altijd in staat om geweldige dingen te doen. Het is aan hem."

Voor PSG is het echter niet alleen maar goed nieuws, want Kylian Mbappé moest het duel missen. Tuchel geeft aan dat de Fransman 'een reactie' kreeg op een hamstringblessure uit augustus.

Tuchels's team moet afwachten of hij de interlandperiode met Frankrijk over mag slaan, zodat hij in alle rust kan herstellen.

"Ik moet met sportief directeur Leonardo praten over wat we gaan doen met Kylian. We moeten hem behandelen en wachten op een overeenkomst met de Franse bond om zijn traject te bepalen."