Neymar zet PSG voor het blok met Copa América én Olympische droom

Neymar hoopt komende zomer een druk programma te krijgen. De aanvaller van PSG wil namelijk naar de Copa América en de Olympische Spelen.

In 2016 had Neymar dezelfde plannen, maar destijds gaf zijn werkgever geen groen licht. De 27-jarige buitenspeler beseft dat mogelijk ook dwars gaat liggen.

Brazilië is nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen, maar wanneer kwalificatie wordt afgedwongen hoopt Neymar erbij te zijn in Tokio. Alle deelnemende teams mogen drie dispensatiespelers van ouder dan 23 jaar meenemen. "Ik ben in vorm en zou graag deelnemen aan de Copa América en de Olympische Spelen."

"Maar ik denk dat het moeilijk wordt, vraag maar aan PSG. In 2016, toen ik nog voor Barcelona speelde, lieten ze me niet naar beide toernooien gaan. Maar ik hoop dat ik Brazilië op welke manier dan ook kan helpen", wordt Neymar geciteerd door ESPN.

De wens van Neymar brengt PSG in een lastige positie. Ook Kylian Mbappé gaat mogelijk naar de Olympische Spelen, aangezien Frankrijk al zeker is van kwalificatie. Mocht Paris Saint-Germain beide spelers laten gaan, dan ontbreekt het tweetal bij de start van de competitie.

Het toernooi op de Spelen wordt namelijk afgewerkt van 22 juli tot en met 8 augustus. Waar Neymar eerst de Copa América zal spelen, staat voor Mbappé het EK op het programma. Het nieuwe -seizoen 2020/21 gaat op 9 augustus van start.

Neymar nam in 2016 al met Brazilië deel aan de Olympische Spelen. In eigen land wonnen de Goddelijke Kanaries goud door in de finale te winnen van Duitsland. In dat jaar liet Neymar de Copa América aan zich voorbij gaan. Barcelona sprak destijds maandenlang met de Braziliaanse voetbalbond en wist een deal te sluiten, waardoor de aanvaller slechts een toernooi speelde.