Neymar woedend: "Vier mensen die niets van voetbal weten gaan over de VAR"

Voor Paris Saint-Germain kwam er woensdag door een 1-3 nederlaag tegen Manchester United een voortijdig einde aan het Champions League-avontuur.

De Franse grootmacht kreeg na een 0-2 overwinning op Old Trafford in de heenwedstrijd in de slotfase van het duel het deksel op de neus toen scheidsrechter Damir Skomina na een vermeende handsbal van Presnel Kimpembe naar de strafschopstip wees.

De arbiter had geruime tijd nodig bij de videoschermen om tot zijn beslissing te komen en Neymar was na afloop van de wedstrijd niet te spreken over de beslissing. De Braziliaanse sterspeler zat zelf geblesseerd op de tribune en had daardoor geen inbreng op het veld. Via een bericht op zijn Instagram-pagina haalde hij echter wel uit na de winnende goal van Marcus Rashford.



"Dit is een schande. Ze hebben vier mensen die niets van voetbal weten de leiding gegeven over de VAR. Er is geen strafschop. Waar moet hij zijn hand laten als hij met zijn rug naar de bal toe staat? Rot op!", zijn de duidelijke woorden van de aanvaller. Neymar kreeg bijval van PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi, die eveneens niet te spreken was over het optreden van Skomina.



"Wat mij betreft was het geen strafschop. Het is erg makkelijk om een dergelijke beslissing te nemen in het nadeel van PSG. Het is dan weer erg moeilijk om een dergelijk besluit te nemen in het nadeel van welke andere ploeg dan ook", was zijn reactie bij RMC . Trainer Thomas Tuchel stond na afloop van de wedstrijd met de mond vol tanden: "Ze hebben geen enkele kans gecreëerd in de tweede helft. Ik heb er geen uitleg voor."