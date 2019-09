'Neymar wilde claim van 43 miljoen tegen Barça onder één voorwaarde vergeten'

Het kamp-Neymar en Barcelona stonden vrijdagmiddag tegenover elkaar in de rechtszaal.

De reden was de eis van de Braziliaanse aanvaller van 43 miljoen euro aan achterstallige bonussen. Neymar was eerder volgens SER Catalunya echter bereid om deze eis te laten varen, op één voorwaarde.

moest dan een schriftelijke bevestiging overleggen waarop staat dat de speler van Paris Saint-Germain in de toekomst wordt teruggehaald naar Spanje.

Neymar kreeg de bonus van veertig miljoen euro in het vooruitzicht nadat hij in november 2016 zijn contract bij Barcelona had verlengd tot medio 2021.

De -aanvaller ontving naar eigen zeggen tot dusver pas 14 miljoen euro en wilde het restant van de beloofde bonus, 26 miljoen euro plus rente, ook ontvangen.

Barcelona op zijn beurt wil de veertien miljoen euro die al aan Neymar is betaald terug hebben, omdat de Braziliaan in de optiek van de Catalaanse grootmacht contractbreuk heeft gepleegd door in 2017 voor PSG te kiezen.

Neymar, die donderdag al naar Barcelona was afgereisd om een en ander met zijn advocaat te bespreken, was vrijdag overigens niet aanwezig in de rechtszaal.

De voormalige aanvaller van de Spaanse kampioen werd volgens SER Catalunya donderdagavond gesignaleerd in het nachtleven van Barcelona, samen met Barcelona-middenvelder Arthur Melo en voormalig -aanvaller Léo Baptistão.

Barcelona leek Neymar in de afgelopen transferperiode weer in de armen te sluiten. Een topdelegatie van de Catalanen onderhandelde met PSG over een transfer, maar een definitieve deal kwam nimmer van de grond.

Neymar, die Barcelona in 2017 voor 222 miljoen euro inruilde voor de kampioen van Frankrijk, heeft in het Parc des Princes een doorlopend contract tot medio 2022.