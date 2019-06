"Neymar wil terugkeren, maar zijn komst is geen issue"

Neymar wil naar verluidt dolgraag terugkeren bij Barcelona, maar een transfer zit er voorlopig niet in voor de Braziliaanse aanvaller van PSG.

Jordi Cardoner, vicevoorzitter van de Spaanse kampioen, heeft donderdag op een persmoment duidelijk aangegeven dat de Catalaanse grootmacht achter de schermen niet bezig is met een terugkeer van Neymar en dat er dus ook geen bod wordt voorbereid.

"We zijn momenteel niet bezig met aankopen. Er zullen eerst spelers verkocht moeten worden", zo sprak Cardoner. "Neymar wil waarschijnlijk graag terugkeren bij deze club, maar bij is zijn komst momenteel geen issue. Zijn vertrek twee jaar geleden verdiende niet bepaald de schoonheidsprijs. Er zijn wat dat betreft nog een hoop plooien glad te strijken."



"Er is hier en daar al gemeld dat we tot een akkoord zijn gekomen met Neymar. We hebben echter niet met hem gesproken, ook al heeft hij de vurige wens om hier te spelen, zoals voor veel spelers geldt overigens. Het is geen verrassing dat Neymar naar Barcelona verlangt, dit is namelijk een geweldige club om voor uit te komen. Cesc Fàbregas en Gerard Piqué zijn ook ooit teruggekeerd. Neymar is een uiterst getalenteerde speler, maar bij een eventuele terugkeer zullen we eerst de omstandigheden rondom zijn transfer naar nog eens goed onder de loep nemen."



Neymar vertrok in 2017 voor 222 miljoen euro richting Parijs en werd door de veelbesproken transfer de duurste speler ooit. Zijn verblijf in de Franse hoofdstad is echter geen onverdeeld succes. De 27-jarige aanvaller heeft zich meer dan eens negatief uitgelaten over de jongere garde binnen de selectie van trainer Thomas Tuchel. De Braziliaan werd tweemaal kampioen in de , maar het veroveren van de , het ultieme doel van de clubleiding van PSG, mislukte jammerlijk.



De woorden van Cardoner staan in schril contrast met de mening van Lionel Messi en Luis Suárez, die een hernieuwde samenwerking met Neymar naar verluidt wel zien zitten. Messi zou voorzitter Josep Maria Bartomeu zelfs hebben opgebeld om een goed woordje te doen voor zijn voormalig ploeggenoot. Mundo Deportivo meldde zondag dat de aanvaller van PSG veertien miljoen euro van zijn huidige salaris zou willen inleveren om weer het shirt van Barcelona te mogen dragen. Hij verdient momenteel 36 miljoen euro per jaar in Frankrijk, terwijl zijn jaarsalaris in zijn eerste Spaanse periode ongeveer 22 miljoen euro bedroeg.



