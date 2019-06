'Neymar wil publiekelijk door het stof om pikante terugkeer te realiseren'

De laatste tijd wordt er veelvuldig gespeculeerd over een terugkeer van Neymar naar Barcelona.

Mundo Deportivo wist eerder te melden dat de Braziliaanse aanvaller geen problemen heeft met een forse salarisverlaging. Sport voegt daar nu aan toe dat Neymar zelfs publiekelijk zijn excuses wil aanbieden voor het besluit om te verlaten voor Paris Saint-Germain.

Neymar koos twee jaar geleden voor een sensationele overstap naar , dat een recordbedrag van 222 miljoen euro neertelde voor de aanvaller. De Braziliaan viel voor het megacontract dat klaarlag in Parijs, terwijl ook het sportieve project hem aantrok. Neymar had verwacht dat hij met PSG aan een nieuw tijdperk kon beginnen in Europa, maar dat is in de afgelopen twee seizoenen anders gelopen dat vooraf verwacht werd.



PSG kroonde zich weliswaar twee keer tot kampioen van Frankrijk, maar het felbegeerde succes in de bleef uit. Les Parisiens werden twee keer in de achtste finales geëlimineerd: door en . Dat het grote sportieve succes uitblijft, heeft tevens invloed op de commerciële waarde van Neymar. Dat de aanvaller ontbreekt op de lijstjes van de grote individuele prijzen, is volgens Sport voor Neymar het voornaamste bewijs dat hij met PSG een verkeerde keuze heeft gemaakt.



Doordat Neymar zich twee jaar geleden liet weglokken door een lucratieve contractaanbieding uit Parijs, is hij niet al te populair meer onder de aanhang van Barcelona. Om die reden zou hij publiekelijk zijn excuses willen aanbieden voor zijn keuze voor PSG, iets dat hij privé al zou hebben gedaan richting enkele voormalig ploeggenoten van Barcelona. Omdat Neymar zelf zo graag wil terugkeren bij Barcelona, is het volgens de Spaanse sportkrant een reëel scenario dat de pikante rentree werkelijkheid wordt. PSG is in ieder geval naar verluidt bereid om mee te werken aan een transfer.