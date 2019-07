Neymar wekt verbazing: "De 6-1 op PSG is mijn favoriete voetbalmoment"

Neymar heeft zich nog minder populair gemaakt bij iedereen die Paris Saint-Germain een warm hart toedraagt.

De toekomst van de aanvaller is een voornaam onderwerp van discussie, waarbij vooral een mogelijke terugkeer naar voor veel speculatie zorgt. heeft al laten weten dat de aanvaller, die zich nog niet heeft gemeld voor de training, bij een goed bod mag vertrekken.



Neymar wekte een week geleden de woede van PSG door zich niet te melden bij de club. De vader van de Braziliaans international claimde dat de directie daarvan op de hoogte was en dat een liefdadigheidsevenement van de Neymar Foundation de reden was om zich vanaf 15 juli in Parijs te melden. Tijdens het evenement deed de aanvaller echter uitspraken die niet in goede aarde zullen vallen.



Neymar kreeg de vraag wat zijn favoriete voetbalmoment was. Hij noemde er twee: de gouden medaille met Brazilië op de Olympische Spelen in 2016 en de fameuze 6-1 overwinning van ex-werkgever Barcelona op zijn huidige werkgever PSG, een jaar later. "De overwinning met Barcelona op PSG was... We werden na afloop helemaal gek. Ik denk dat we ons nog nooit zo hebben gevoeld. De remontada ", mijmerde Neymar. "Wat we voelden toen we het zesde doelpunt maakten."



"Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Het was ongelooflijk. Dat is mijn favoriete moment." PSG had het heenduel in de met 4-0 gewonnen, maar ging in return in het Camp Nou met 6-1 onderuit. In de 88e minuut stond er nog maar een 3-1 tussenstand op het scorebord. Twee doelpunten van Neymar in drie minuten tijd én een goal van Sergi Roberto, op aangeven van Neymar, zorgden voor een van de meest memorabele wedstrijden ooit in het Europese toernooi.



De uitspraken van Neymar zullen in Parijs waarschijnlijk niet goed worden ontvangen. De club gaf in de loop der jaren veel geld om succesvol te zijn in Europa, maar faalt keer op keer. "Neymar kan vertrekken bij PSG als er een aanbieding is die voor alle partijen goed is", erkende technisch directeur Leonardo van PSG enkele dagen geleden. "Maar op dit moment weten we niet of iemand hem wil kopen en voor welke prijs."



Het is inderdaad de vraag of Neymar deze zomer uit Parijs zal vertrekken. Barcelona is de enige club die voortdurend met de Braziliaan in verband wordt gebracht, maar de Catalanen rondden eerder deze week de komst van Antoine Griezmann voor 120 miljoen euro al af en gaven eerder 75 miljoen euro uit om Frenkie de Jong aan te trekken. Franse en Spaanse media stellen dat een transfer van Neymar naar het Camp Nou alleen mogelijk zal zijn als Barcelona diverse spelers, bijvoorbeeld Ivan Rakitic en/of Ousmane Dembélé, als wisselgeld in de deal zal betrekken.