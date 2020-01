Neymar vraagt Brazilië om geduld met landgenoten: "Ze zijn allebei zó goed"

Neymar heeft het volste vertrouwen in zijn jonge landgenoten Rodrygo en Vinícius Júnior, zo stelt de Braziliaan in een interview met Globo Esporte.

Neymar vindt dat de aanvallers, die beiden voor uitkomen, veel potentie hebben en de tijd moeten krijgen om zich verder te ontplooien. "Ze zijn allebei zó goed", zegt de vleugelspits van Paris Saint-Germain.

De negentienjarige Vinícius debuteerde in 2018 voor Real Madrid, terwijl de één jaar jongere Rodrygo afgelopen jaar zijn debuut maakte voor De Koninklijke. "Ze zijn allebei in korte tijd doorgebroken", ziet Neymar. "Ze doen nu ervaring op, worden wat volwassener en gaan dan nog veel beter worden dan ze nu zijn."

Neymar vindt dat er in zijn thuisland weinig geduld is met de twee jongelingen, die al debuteerden voor het nationale elftal. "In Brazilië hebben mensen een beetje haast. Ze willen dat ze nu al wedstrijden beslissen en alle toernooien winnen. Maar de aanpassing naar Europa is moeilijk."

"Het is zwaar om bij een club van een hoog niveau als Real Madrid of terecht te komen. Ik hoop gewoon dat ze dit pad vervolgen, gefocust blijven en niet vergeten om te blijven genieten van het voetbal. Ik zal ze steunen."

Neymar kijkt in het interview ook vooruit naar zijn eigen jaar. "2019 was moeilijk in elk opzicht, zowel professioneel als persoonlijk. Mijn doel voor dit jaar is om alles te winnen wat er te winnen valt met en Brazilië. We zijn sinds ik bij PSG ben nog niet zo sterk geweest als nu, dus we maken meer kans dan ooit op de . En natuurlijk wil ik de Copa América nogmaals winnen."