Neymar verklaart veelbesproken gebaar na goal tegen Galatasaray

Neymar scoorde woensdag tegen Galatasaray (5-0) en bereidde tevens twee doelpunten voor.

Na afloop ging het vooral om het gebaar van de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain na zijn treffer in de 47ste minuut. Neymar legde een vinger op zijn lippen en buigde zijn hoofd. De -aanvaller legt uit waarom hij zijn treffer op een dergelijke manier vierde.

"Het lijkt wel of iedereen over mij een discussie wil beginnen", zegt Neymar op stellige wijze in een interview met Esporte Interativo . "Dit is gewoon een nieuwe manier van juichen, die ik ook heb besproken met mijn vrienden."

"Het idee daarachter is om alles even te vergeten, minder te praten en meer de focus op het spel te leggen." Neymar werd na het uitduel met (1-3) van afgelopen zaterdag 'arrogant' genoemd door tegenstander Andy Delort, wat de actie van de Zuid-Amerikaan wellicht kan verklaren.

Neymar zorgde tegen voor nog een opmerkelijk moment, want in de slotfase gaf hij de bal demonstratief aan Edinson Cavani voorafgaand aan een strafschop voor PSG. In het recente verleden maakte het duo nog ruzie om wie de penalty zou nemen.

"Er is geen plaats voor individualisme in het voetbal", legt Neymar zijn actie uit. "Dan zou ik wel gaan tennissen. In het voetbal gaat het om samenhang, om geluk. Cavani had dit nodig, want hij had nog niet gescoord. Elke aanvaller wil doelpunten maken. We waren dan ook erg gelukkig voor hem. Ik was ook blij en ging dan ook met een goed gevoel naar huis."

De 27-jarige aanvaller kampt dit seizoen met blessureproblemen, maar wist desondanks zeven keer het net te vinden. Daarnaast verzorgde Neymar tot dusver drie assists. Koploper PSG, met vijf punten voorsprong op achtervolger , gaat zondag op bezoek bij middenmoter Saint-Étienne.