'Neymar verhoogt inzet met duidelijke mededeling aan Paris Saint-Germain'

Neymar wordt al in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona en de sterspeler van PSG lijkt van plan om de zaak op de spits te drijven.

Sport bericht maandag namelijk dat de Braziliaan zijn werkgever heeft laten weten niet van plan te zijn om op maandag 8 juli aan de voorbereiding te beginnen. Neymar wil ook de daaropvolgende promotietournee in China aan zich voorbij laten gaan in een poging om onder druk te zetten.

De Franse grootmacht zou zijn vraagprijs voor de aanvaller inmiddels hebben laten zakken tot onder de tweehonderd miljoen euro. kan de transfersom zelfs nog verder omlaag brengen door een, twee of drie spelers in de deal te betrekken en in de afgelopen weken passeerden onder meer de namen van Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti en Ousmane Dembélé de revue als eventueel wisselgeld.



PSG is volgens bovengenoemde Spaanse sportkrant niet verrast door de woorden van Neymar en zou hem langer kunnen vakantie geven om zo een publieke vernedering te voorkomen. De dribbelaar verblijft momenteel in Brazilië, waar hij herstelt van de enkelblessure die hem de Copa América kostte. Neymar volgt de prestaties van de Goddelijke Kanaries wel op de voet en was afgelopen donderdag aanwezig in Porto Alegre toen Brazilië ten koste van Paraguay de halve finales bereikte. Hij wordt woensdag ook verwacht in Belo Horizonte waar Argentinië de tegenstander is.



Neymar werkt in de tussentijd met de Braziliaanse teamarts Rodrigo Lasmar aan zijn herstel. De dokter weigert vooralsnog echter om, om eventuele problemen met PSG te voorkomen, updates te geven over de status van de enkelblessure van de aanvaller. Barcelona hoopt bovendien dat Neymar zich op korte termijn zelf uit zal spreken over zijn toekomst, om zo nog meer druk op de onderhandelingen met PSG te leggen. De Catalanen lijken echter geduld te moeten hebben, aangezien Neymar zolang Brazilië actief is op de Copa América de knuppel niet in het hoenderhok wil gooien.