Neymar staat voor rentree bij PSG: "We hebben hem nodig"

Neymar kan zaterdag tegen Strasbourg na een tumultueuze transferzomer zijn rentree maken bij Paris Saint-Germain.

Trainer Thomas Tüchel bevestigde vrijdag op de voorafgaande persconferentie dat de Braziliaan klaar is om in actie te komen en hoopt dat de fanatieke supporters van de aanvaller zullen steunen.

Neymar flirtte maandenlang met een vertrek naar of , maar een definitieve overgang kwam uiteindelijk niet van de grond. "Dat is nu afgesloten", zegt Tüchel over de transfersoap. "Ik ben blij met onze groep, die bestaat uit veel spelers met persoonlijkheid, karakter en ervaring. Ook Neymar maakt daar onderdeel van uit, dat is zeker. Hij kan zich nu volledig concentreren op PSG."

Door de blessures van Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Julian Draxler komt de terugkeer van Neymar zeer gelegen. "Het is noodzakelijk dat hij terugkeert. Hij is nog steeds een PSG-speler en hij is beschikbaar voor morgen. Hij heeft donderdag weer meegetraind, dat ging goed. Hij is klaar om te spelen. De laatste weken waren niet makkelijk voor hem, maar dat is nu voorbij. Zo is het leven."

Tüchel hoopt dat de harde kern van zijn club Neymar weer in de armen sluit. "Ik begrijp dat niet alle fans blij zijn met de situatie, met wat er is gebeurd. Maar ik heb geen controle over de supporters. Het enige dat ik kan controleren, is er wat er in mijn team gebeurt."

"Neymar is een speler van ons en ik weet zeker dat hij er alles aan gaat doen om onze doelen te bereiken, waarvan het eerste is om te winnen tegen ."