Neymar senior: "Neymar zal andere spelers inspireren"

De aanvaller van Paris Saint-Germain zal de volgende generatie voetballers inspireren, zo denkt zijn vader.

Neymar zal spelers inspireren net zoals de Braziliaanse iconen Pelé, Zico, Romário, Ronaldinho en Ronaldo dat voor hem deden. Pelé bekritiseerde de capriolen van Neymar tijdens het WK in Rusland afgelopen zomer, maar de aanvaller nadert de oud-aanvaller op de ranglijst van topscorers aller tijden van Brazilië.

"Neymar kan niet veranderen wie hij is, waarvan hij is gemaakt, waaruit hij gevormd is, de speler die hij is", zegt zijn vader in gesprek met UOL . "Hij kan niet worden gevormd, hij kan niet wat zijn wat de media van hem verwachten."

"Neymar is Neymar. Je zult het soort spelers vergelijken dat vergeleken worden met Neymar. Net zoals Pelé sommige spelers inspireerde, inspireerden Zico, Romário, Ronaldinho en Ronaldo anderen. Neymar zal andere spelers inspireren."

Neymar's vader, die ook fungeert als zaakwaarnemer van de 27-jarige aanvaller, heeft bevestigd dat er gesprekken gaande zijn met over een verlenging van zijn contract, dat nog loopt tot de zomer van 2022, maar er worden ook plannen gemaakt wanneer hij besluit te stoppen.

"Het is mijn taak als manager om een schema en carrièreplanning voor hem te maken. Ik heb verschillende keren gezegd dat de carrière van de voetballer erg kort is. Hij heeft zichzelf toegewijd om een professioneel voetballer te zijn en hij moet zijn loopbaan na de carrière voortzetten. Onze belangrijkste uitdaging is om een loopbaanplanning te maken, zodat wanneer hij stopt met voetballer, hij de rust kan opzoeken."

Toch ziet er weinig druk achter. "We vechten voor nog tien jaar zodat we het verhaal op zijn minst kunnen behouden of afmaken zoals we nu zijn - gelukkig", vervolgt Neymar senior. "We zijn tot nu toe gelukkig met de carrière van Neymar. Neymar kan zijn carrière niet beëindigen door ongelukkig te zijn, te doen wat anderen dachten dat hij moest doen en niet te doen wat hij dacht dat hij moest doen. Neymar moet doen wat hij denkt dat goed voor hem is."