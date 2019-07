Neymar senior: "Dit wordt alleen maar gedaan om controverse te creëren"

Neymar zorgde zondag voor controverse door de 6-1 zege met Barcelona op Paris Saint-Germain zijn favoriete voetbalmoment te noemen.

De uitspraken van de Braziliaan zijn niet al te best gevallen bij de achterban van de Franse topclub. Volgens de vader van Neymar heeft de aanvaller van echter niet de bedoeling gehad om iemand te beledigen.



"De overwinning met op PSG was... We werden na afloop helemaal gek. Ik denk dat we ons nog nooit zo hebben gevoeld. De remontada. Wat we voelden toen we het zesde doelpunt maakten. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Het was ongelooflijk. Dat is mijn favoriete moment", mijmerde Neymar over het duel in 2017, waardoor Barcelona zich ondanks een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd plaatste voor de kwartfinale van de .

Doordat er de laatste tijd veel gespeculeerd wordt over een pikante terugkeer van Neymar naar Barcelona, hebben de uitspraken een extra lading gekregen. "Het is raar dat dit spontane en eerlijke antwoord als provocatie wordt gezien. Dit wordt alleen maar gedaan om controverse te creëren, terwijl dat helemaal niet bestaat op dit moment", laat Neymar senior op Instagram weten. "Veel journalisten en fans beschouwen deze wedstrijd als een van de meest memorabele.""Mijn zoon heeft niet de intentie gehad om zich respectloos te gedragen tegenover PSG of spelers die in 2017 op het veld stonden, jongens die nu misschien zijn ploeggenoten zijn. Vanaf toen heeft hij deze wedstrijd altijd herinnerd als een van de belangrijkste in zijn carrière", zo stelt de vader van de aanvaller. "Je moet altijd respect opbrengen als iemand een mijlpaal in zijn carrière herinnert. Mijn zoon is een speler van PSG, maar hij kan zijn verleden niet ontkennen. Dat heeft hem uiteindelijk naar Frankrijk geleid."