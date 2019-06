Neymar, Pogba, Bale en de opkomst van 'The Unsellables'

Voor een elitegroep spelers worden salarissen en transfersommen steeds hoger, waardoor ze vervolgens erg moeilijk naar een andere club kunnen.

Lonen en transferbedragen in het topvoetbal blijven maar stijgen en de vraag is waar het plafond ligt. Daardoor zijn voor sommige spelers hun opties ernstig beperkt als ze een volgende bestemming zoeken. In andere gevallen kunnen clubs die zo'n speler willen wegdoen geen nieuwe werkgever vinden die het torenhoge salaris en de enorme transfersom kan of wil betalen.



Er zijn genoeg ongelukkige spelers bij de grote clubs die misschien wel vertrekken voordat de transferperiode van deze zomer voorbij is. Neymar is in die categorie het meest voor de hand liggende voorbeeld. Het is geen geheim dat de moeizame samenwerking tussen de Braziliaanse nummer 10 en Paris Saint-Germain binnenkort wellicht eindigt. Er kan echter nog een impasse komen.



Hoewel er mogelijk genoegen mee neemt om Neymar voor dezelfde prijs te verkopen - ongeveer 222 miljoen euro - zijn niet veel clubs bereid of in staat om dat bedrag uit te geven. heeft interesse, maar de Catalanen moeten eerst budget vrijmaken om transfersom en salaris te kunnen ophoesten. Bovendien heeft de club ook nog andere prioriteiten, zoals de eventuele komst van Antoine Griezmann.



Neymar verdient in het Parc des Princes een slordige 700.000 euro per week. Een salaris dat maar zeer weinig clubs kunnen evenaren. Aangezien de meeste Europese topclubs al de nodige supersterren hebben, is er simpelweg geen nieuwe club voor hem denkbaar. Als PSG de aanvaller verkoopt voor 222 miljoen en hij houdt bij zijn nieuwe club hetzelfde salaris, dan betekent dat een kostenpost van zo'n 400 miljoen euro voor de komende vier jaar.



Met dat astronomische bedrag werd niet alleen Neymar naar Parijs gehaald, maar op die manier wist PSG zich ook te wapenen tegen concurrentie voor het geval de Braziliaan zou willen vertrekken. Als hij hersteld is van zijn blessure, is wachten tot volgend jaar mogelijk zijn enige optie. Dan is zijn transferwaarde immers afgenomen en kan hij het opnieuw proberen.



Ondertussen lijkt Paul Pogba haast te hebben om achter zich te laten. Zijn promotiereis aan het einde van het seizoen naar Japan werd een nachtmerrie voor de club toen de Franse WK-winnaar daar naar buiten bracht dat hij aan een nieuwe uitdaging toe is.



Dat zal niet eenvoudig zijn. De duur van Pogba's contract - nog eens drie jaar als United de optie licht om met een jaar te verlengen - betekent dat zijn transferwaarde hoger is dan de 100 miljoen euro waarvoor de Engelsen hem in 2016 weghaalden bij . kan het zich wellicht verloorloven, ondanks de vele miljoenen die deze zomer al werden uitgegeven. Maar het is nog lang niet zeker dat Los Blancos een poging gaan doen. Als Real of Juventus niet overtuigd is, zal Pogba op Old Trafford moeten blijven.



Ondertussen zit United ook nog met Alexis Sánchez in z'n maag. Als meest schadelijke transferdeal onder José Mourinho heeft het weeksalaris van de Chileen - circa 670.000 euro - het volledige salarisbeeld binnen de club verstoord. Het is nu veel en veel moeilijker om eigen talenten als Marcus Rashford aan een nieuw contract te binden.

Terwijl United graag langer met Rashford door wil, kan de Engelsman terecht wijzen op zijn inbreng in de afgelopen anderhalf jaar in vergelijking met Sánchez. Het is één van de redenen waarom The Mancunians van de Zuid-Amerikaan af willen.



De vraag is echter: wie gaat dat enorme salaris dan evenaren?



Sánchez heeft het recht om zich aan de voorwaarden van zijn contract te houden, mocht er geen alternatief komen. En United? Zij zouden blijven zitten met de overblijfselen van alweer een dramatische deal van Mourinho en Ed Woodward.



Bij is een vergelijkbare situatie ontstaan met Mesut Özil. Het lijkt erop dat Özil graag in Noord-Londen wil blijven, omdat hij het daar naar zijn zin heeft. En waarom ook niet, als je 390.000 per week krijgt? Maar Arsenal heeft ruimte in de salarispost nodig en, nog beter, meer geld om de selectie te kunnen versterken. Het valt echter niet mee om de Duitser kwijt te raken.



Unai Emery liet in zijn eerste jaar in het Emirates Stadium merken dat hij geen groot fan van Özil is. De Spanjaard is hem liever kwijt dan rijk. Het grootste obstakel - los van zijn wisselvallige vorm - is dus het enorme salaris dat de middenvelder verdient. Arsenal zit vast aan een speler die weg mag, maar waarvoor geen enkele oplossing in zicht is.

Dat dilemma klinkt Real Madrid bekend in de oren. De Spaanse grootmacht betaalde een recordbedrag om Gareth Bale in 2013 naar Bernabéu te halen, maar de Welshman is zijn doel inmiddels ontgroeid. Het nieuwe contract dat hij in oktober 2016 ondertekende, weegt nog steeds zwaar. En net als Özil heeft Bale een gigantisch salaris.



Real Madrid zou hem maar wat graag verkopen en ondanks zijn blessureproblemen hoopt de club een groot deel terug te krijgen van de 100 miljoen die destijds aan werd betaald. Makkelijker gezegd dan gedaan.



Het zijn allemaal consequenties van het feit dat een aantal absolute topclubs de laatste jaren veel topspelers hebben opgeslagen. Mede door uitzendrechten en commerciële deals en hervormingen in bijvoorbeeld de is er een soort 'Super League' ontstaan.



Toptalenten zijn schaars, ze kosten veel geld om vast te leggen en ze vragen een hoog salaris. Niemand buiten die groep van eliteclubs heeft ook maar enige hoop dat zo'n talent kan worden binnengehaald. Voor de topclubs wordt het moeilijker om zo'n speler kwijt te raken en de speler heeft zelf weinig opties.



Het zijn clubs als Real Madrid en Manchester United die voor die kleine groep spelers de lonen en transferbedragen steeds hoger hebben gebracht.



En als er iets misgaat, zitten ze opgescheept met een ongelukkige werknemer.