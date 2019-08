Neymar, Neymar, Neymar! Braziliaan in Barça's gedachten na deceptie in Bilbao

De Spaanse kampioen struikelde in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, een bewijs dat men de ster van PSG misschien wel nodig heeft.

"Neymar! Neymar! Neymar!" zongen meegereisde fans naar Josep Maria Bartomeu toen hij bij het spelershotel van in Bilbao arriveerde voor de openingswedstrijd van LaLiga.

En ook aan het einde van de avond zat de Braziliaan nog in de gedachten van de Catalanen, na een pijnlijke 1-0 nederlaag op bezoek bij Athletic Club in San Mamés.

Met een prachtige halve omhaal maakte invaller Aritz Aduriz in de slotminuten het winnende doelpunt. Met zijn eerste balcontact toonde hij de effectiviteit waar het bij Barça aan ontbrak.

Aanvoerder Lionel Messi werd bij de bezoekers erg gemist en de ploeg had dan ook veel moeite om de uitstekend spelende Basken uit elkaar te spelen. Ook debutant Antoine Griezmann lukte dat niet.

De Franse aanvaller toonde aan dat hij niet te beroerd is om verdedigend werk te verrichten, wat hem bij Diego Simeone in Madrid ook zo geliefd maakte. In Bilbao kwam de nieuweling daardoor echter te weinig aan aanvallen toe.

Athletic was het grootste deel van de wedstrijd de betere ploeg en Marc-André Ter Stegen maakte een paar goede reddingen bij pogingen van Iñaki Williams en Raúl García, al raakte Barcelona twee keer het aluminium.

De paal voorkwam een treffer van Luis Suarez, die na een mislukte pass van Unai López ineens in scoringspositie kwam. Op dat moment strompelde de Uruguayaan al over het veld en even later moest Suarez vanwege een kuitblessure worden vervangen voor Rafinha.

Diezelfde Rafinha, die Barça deze maand misschien nog wel gaat verlaten, raakte zelf via de hand van doelman Unai Simón de lat.

De Braziliaan maakte vrijdagavond een goede invalbeurt en als hij volledig fit kan blijven, zou hij een fijne aanvalsoptie zijn om achter de hand te hebben.

Helaas heeft de historie laten zien dat de 26-jarige speler nogal blessuregevoelig is en de Spaanse grootmacht kan dan ook niet verwachten dat hij fit blijft.

In plaats daarvan blijft Barça aandringen op de terugkeer van een Braziliaan naar Camp Nou, terwijl wéér een andere landgenoot naar de uitgang wordt geduwd.

Directeur Guillermo Amor bevestigde voor de wedstrijd in Bilbao dat er een akkoord is met om Philippe Coutinho te verhuren. Daarmee komt er voorlopig een einde aan een teleurstellende anderhalf jaar van de oud-speler van in Spanje.

Coutinho's vertrek betekent dat de loonkosten flink omlaag gaan en dat zou ruimte moeten creëren voor de potentiële comeback van Neymar, twee jaar na zijn transfer naar Paris Saint-Germain.

Het is belangrijk dat Barcelona nu niet te heftig reageert. Deze nederlaag was slechts de eerste wedstrijd van de 38 en het team draait natuurlijk nog niet helemaal op volle snelheid. Zeker niet zonder sterspeler Messi.

Overigens begon de club in 2008 voor het laatst met een nederlaag aan het nieuwe seizoen, tegen Numancia (1-0). Een seizoen waarin de ploeg van Pep Guardiola aan het einde met drie hoofdprijzen in de handen stond.

En toch, toen Carles Pérez in het slotkwartier inviel voor Sergi Roberto, was dat wel een illustratie waarom Barcelona er alles aan doet om Neymar 'thuis' te brengen.

Het was onmogelijk om niet aan de Braziliaan en zijn trucs uit zijn eerste periode in Camp Nou te denken terwijl het publiek Griezmann en Ousmane Dembélé zag worstelen met de verdedigers van Athletic.

Sommige fans begrepen nog niet waarom hun club zo vastberaden is om Neymar terug te halen, maar dit uitduel in Bilbao zou hen best op andere gedachten kunnen brengen.