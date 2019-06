Neymar mogelijk niet naar Copa América door verkrachtingsbeschuldiging

De PSG-aanvaller heeft de beschuldigingen ontkent in aanloop naar de Copa América die door Brazilië wordt georganiseerd en op 14 juni begint.

De beschuldiging van verkrachting door Neymar zou de Braziliaanse aanvaller kunnen doen besluiten om de Copa América over te slaan, stelt vice-voorzitter Francisco Noveletto van de Braziliaanse voetbalbond (CBF).

De politie van São Paulo heeft aan Goal bevestigd dat er een aanklacht is ingediend tegen de speler door een Braziliaanse vrouw die hij in Parijs heeft ontmoet. De politie wil geen details bespreken van het lopende onderzoek na aanleiding van de klacht die de vrouw op 31 mei heeft ingediend.

Het Braziliaanse medium UOL maakte als eerste melding van de beschuldigingen en beweringen die richting de autoriteiten werden gedaan en die vertrouwelijk worden behandeld.

Neymar ontkent de beschuldigingen en zijn kamp houdt vast aan de onschuld van de 27-jarige. Zij hebben verklaard dat hij het doelwit was van een chantagepoging, terwijl zijn vader gelooft dat de WhatsApp-berichten die door de vrouw naar de telefoon van zijn zoon werden gestuurd, zullen helpen om zijn onschuld aan te tonen.

Dit hele verhaal speelt een paar dagen voordat Neymar een sleutelrol hoopt te gaan spelen voor Brazilië tijdens de Copa América. De Seleção organiseert het toernooi dat ze sinds 2007 niet meer hebben gewonnen. Noveletto gelooft dat de schijnwerpers op Neymar zullen afnemen als hij zich terugtrekt uit de selectie.

"Als ik moest gokken, als ik tien fiches had en ze vroegen me wat ik zou gokken? Ik zou wedden dat hij niet zal komen en hij zal vragen om te mogen vertrekken", vertelde Noveletto dinsdag in gesprek met SBT. "Hij heeft niet de psychologische conditie om deel te nemen aan de Copa América en een bataljon journalisten onder ogen te komen."

Zijn woorden kwamen uren nadat CBF-voorzitter Rogerio Caboclo zei dat er "geen kans" was dat Neymar niet aan de Copa zou deelnemen. "We volgen de zaak op de voet en we hebben volledig vertrouwen in Neymar. We weten wat voor soort man hij is en wat voor sportman hij is", vertelt Caboclo aan verslaggevers.

De Braziliaanse bondscoach Tite blijft hoopvol dat de voormalige -aanvoerder deel zal uitmaken van zijn team. "Het onderwerp is een persoonlijk onderwerp en er zal tijd zijn voor mensen om de feiten te beoordelen. Voor nu zal ik mezelf niet toestaan om te oordelen", vertelde hij maandag op een persconferentie.

"Wat ik kan zeggen is dat hij, in drie jaar samen, in onze discussies over persoonlijke onderwerpen altijd loyaal en waarheidsgetrouw was. We zeggen dat hij onmisbaar is, we zeggen niet dat hij onvervangbaar is. Hij is onmisbaar, maar niemand is overvangbaar."

Het toernooi van Brazilië begint op 14 juni tegen Bolivia. In groep A zijn Venezuala (18 juni) en Peru (22 juni) de andere twee tegenstanders.