Neymar lijkt vertrekwens op te geven in interview met France Football

Neymar lijkt niet meer bezig te zijn met een vertrek bij Paris Saint-Germain.

De sterspeler van de Franse grootmacht werd gedurende de hele zomer nadrukkelijk gelinkt aan zowel als en diende een transferverzoek in. Inmiddels voelt de Braziliaan zich naar eigen zeggen echter weer goed in Parijs.

"Waarom zou ik willen vertrekken?" vraagt Neymar zich hardop af tegenover France Football. "Ik heb hier nog een tweejarig contract en het team wordt steeds beter. Onze focus ligt op dit seizoen, wij willen zoveel mogelijk prijzen winnen."

"De is het hoofddoel voor ons dit seizoen. Mijn prioriteit ligt bij . Elke wedstrijd moeten we ons maximaal inzetten voor deze club, dat is hoe ik het zie."

Technisch directeur Leonardo is blij dat Neymar weer helemaal terug is bij PSG. "Ik denk dat Neymar op alle vlakken alles geeft voor deze club", zegt de Braziliaan. "Hij is in gedachten puur en alleen bij PSG. Ik denk dat hij de knop heeft omgezet, er is duidelijk een verandering zichtbaar."

"Door ons systeem moet ook Neymar meeverdedigen, net als Kylian Mbappé en Mauro Icardi. Dat doen zij ook met volledige inzet."

Neymar is een van de sterspelers van Paris Saint-Germain, maar voelt zich niet bij uitstek de leider van het elftal. "Wat is leiderschap? Denk je dat een perfecte leider bestaat? Alleen God is perfect, voor de rest heeft iedereen tekortkomingen", zegt de 27-jarige dribbelaar.

"Een leider is iemand die het team naar overwinningen leidt. Dat kan door de aanvoerder te zijn of dor te scoren. Iedereen vult dat op zijn eigen manier in."