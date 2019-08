'Neymar kan transfer Van de Beek naar Real dwarsbomen'

Donny van de Beek is het voornaamste target om het middenveld van Real Madrid te versterken, maar hij krijgt volgens AS voorlopig geen duidelijkheid.

De krant bevestigt dat de Ajacied nog altijd in beeld is, maar de club kan haar geld maar een keer uitgeven en wil zich ook versterken met Neymar.

Real doet een poging om de Braziliaanse aanvaller over te nemen van Paris Saint-Germain en als dat succesvol is, heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor Van de Beek, redeneert men.

In eerst instantie was de Koninklijke van plan om Paul Pogba te kopen, maar het is niet gelukt om hem over te nemen van , dat hem nu niet meer laat gaan omdat de Engelse transfermarkt gesloten is.

United kan dus geen vervanger aantrekken en hun starre houding maakt de weg vrij voor Van de Beek, die voor zo'n 50 tot 55 miljoen euro in te lijven is van . Real-trainer Zinédine Zidane wilde eerst enkel Pogba, maar stelt zich nu tevreden met de AJacied.

Lees beneden verder

De middenvelder moet echter wel geduld tonen voor het zover is. Volgens AS wil zo lang mogelijk wachten om een eventuele deal met Neymar een kans te geven. Hij moet een megabedrag kosten en er worden ook spelers van Real in de transfer betrokken.

Indien het zover komt, is het potje leeg bij Real Madrid. Het is voor de club niet mogelijk om Neymar te kopen en dan nog eens vijftig miljoen - een bedrag wat Real Madrid schappelijk vindt voor Van de Beek - en diens salaris op tafel te leggen, aldus AS.

De Spaanse transfermarkt sluit net als in Nederland op 2 september 23.59 uur.