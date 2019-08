'Neymar is bereid om salarisverlaging van vijftien miljoen euro te accepteren'

Enkele weken voor het sluiten van de transfermarkt wordt er nog steeds veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Neymar.

zou de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain graag willen terughalen, al is ook in de markt. Volgens Guillem Balague, journalist voor de BBC , is Neymar bereid om een salarisverlaging van vijftien miljoen euro te accepteren om een rentree bij Barça mogelijk te maken.

Neymar strijkt in Parijs naar verluidt een jaarsalaris van 38 miljoen op. Barcelona biedt hem 23 miljoen per annum en dat vormt voor de aanvaller geen obstakel. Lionel Messi, Gerard Piqué en Luis Suárez zouden Neymar graag willen terugzien en ook president Josep Maria Bartomeu ziet wel iets in een terugkeer. Desondanks moeten de Catalanen er nog wel zien uit te komen met en dat belooft een hels karwei te worden. Les Parisiens veegden een bod van honderd miljoen én Philippe Coutinho van tafel.

"Er wordt onderhandeld, maar die onderhandelingen bevinden zich nog niet in vergevorderd stadium. Hij is een goede jongen, die enkele fouten heeft gemaakt. Neymar is niet apart van de groep. Zijn blessure is hersteld en hij volgt nu een schema om weer wedstrijdfit te worden", zegt Leonardo, sportief directeur bij PSG, in gesprek met RMC Sport . "Weet je, toen ik hier kwam kende ik hem nog niet persoonlijk. Naarmate de tijd verstreek, heb ik hem leren kennen."

Ondertussen blijft ook Real Madrid nog nadrukkelijk geïnteresseerd in Neymar. Volgens Mundo Deportivo en Sport zou Florentino Pérez, voorzitter van de Koninklijke , een forse lening hebben afgesloten bij Santander, een grote bank. Met het extra krediet kan Real Madrid Barcelona mogelijk aftroeven in de strijd om Neymar. Pérez zou van zaakwaarnemer Pini Zahavi te horen hebben gekregen dat de Braziliaanse aanvaller ook openstaat voor een overstap naar de Spaanse hoofdstad.

Real Madrid gaat naar verluidt spoedig een bod van 100 tot 120 miljoen uitbrengen bij PSG, terwijl Gareth Bale en James Rodríguez zouden moeten worden betrokken. Ook Barcelona wil spelers in een eventuele transfer van Neymar betrekken om de vraagprijs van de kampioen van Frankrijk naar beneden te krijgen. Volgens Le Parisien is Nélson Semedo echter de enige speler die PSG graag ziet komen en het lijkt niet aannemelijk dat Barcelona de vleugelverdediger wil laten gaan.