Neymar in tranen na wissel om blessure

Neymar raakte woensdagavond geblesseerd bij Paris Saint-Germain en trainer Thomas Tuchel weet nog niet hoe ernstig de kwetsuur is.

De Braziliaan kon in de bekerwedstrijd tegen Strasbourg na een uur niet verder spelen. Neymar leek zijn rechtervoet te blesseren toen tegenstander Moataz Zemzemi hem met een tackle van de bal wilde zetten. Hoewel de aanvaller het na een medische behandeling nog wel even probeerde, moest hij toch worden vervangen voor Moussa Diaby. Neymar verliet het veld in tranen.



PSG moet nu afwachten wat de ernst van de blessure is en Tuchel houdt zijn hart vast. "Nee, ik heb Neymar nog niet gesproken, omdat hij naar het ziekenhuis is gegaan. Hij maakt zich zorgen", reageerde de Duitser na afloop. Neymar stond vorig jaar lang buitenspel vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. "Het gaat nu om dezelfde voet en de blessure zit op dezelfde plek", adus Tuchel.



Treffers van Edinson Cavani en Ángel De María zorgden ervoor dat PSG woensdag met 2-0 won, maar op de lange termijn denken de Fransen al aan de Champions League-clash met Manchester United. Afgelopen weekend liep Marco Verratti een blessure op die volgens Tuchel 'heel serieus' is. De coach zal hopen dat hij over zowel Verratti als Neymar goed nieuws krijgt.



In Ligue 1 is PSG soeverein koploper met dertien punten voorsprong op Lille, dat bovendien twee wedstrijden meer heeft gespeeld. De landskampioen staat op dinsdag 12 februari voor het eerst tegenover United, op Old Trafford. De return in het Parc des Princes is op woensdag 6 maart.