Neymar: "Iedere voetballer zou wel voor Real Madrid willen spelen"

Hij werd gelinkt aan Man, Barcelona en Real Madrid, maar vooralsnog staat Neymar nog altijd onder contract bij PSG en is hij gelukkig in Parijs.

De Braziliaan is nog herstellende van een voetblessure en dus neemt hij alle tijd om Globo Esporte te woord te staan. Natuurlijk kan een vraag over Real niet ontbreken en de aanvaller is opvallend open in zijn antwoord. "Iedere voetballer zou wel voor Real Madrid willen spelen", vertelt Neymar.

Toch is de vleugelaanvaller niet bezig met een vertrek. "Ik ben heel gelukkig in Parijs, maar niemand kan in de toekomst kijken. Het was altijd mijn droom om voor Barcelona te spelen en dat is gelukt. In het leven van een profvoetballer gebeuren dingen op onverwachte momenten. Het is duidelijk dat Real Madrid een geweldige club is, een van de grootste ter wereld. Maar ik zie mezelf in Parijs blijven", stelt Neymar de fans van PSG gerust.



Bij de Franse grootmacht speelt Neymar samen met zijn maatje Kylian Mbappé. "Onze relatie is ontzettend goed, zowel binnen de lijnen als daarbuiten. Ik noem hem 'Golden Boy'. Hij kan een van de beste spelers in de geschiedenis van het voetbal worden. Het lijkt op de samenwerking die ik met Lionel Messi had. We begrijpen elkaar goed op het veld en gunnen elkaar veel", spreekt de aanvaller over zijn jonge ploeggenoot.



Voor Neymar is het zaak zo snel mogelijk weer volledig fit te zijn. Niet alleen om het einde van het seizoen met PSG mee te maken, maar ook voor de Copa América. Dat toernooi wordt dit jaar gespeeld in Brazilië en begint op 14 juni. "Het is duidelijk dat de druk toeneemt omdat we in eigen land spelen. We hebben een grote kans om dit toernooi te winnen, maar het is geen verplichting. Het zou wel ongelooflijk zijn als we in Brazilië winnen."