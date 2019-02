Neymar hoopt kwartfinale Champions League te halen voor Buffon

De Braziliaanse aanvaller heeft zijn zinnen gezet op zijn tweede eindzege in de Champions League, terwijl hij doelman Gianluigi Buffon ook de eer gunt

Neymar heeft aangegeven dat hij fit hoopt te zijn voor de kwartfinales van de Champions League, indien Paris Saint-Germain erin slaagt om Manchester United uit te schakelen. Die wens van de Braziliaans international lijkt vooral af te hangen van zijn eigen fysiek aangezien de andere voorwaarde moet lukken na de 0-2 zege op Old Trafford.

De Franse kampioen was ook zonder de grote vedette veel te sterk voor de Engelsen. Neymar staat al meer dan een maand langs de kant met een breuk in zijn middenvoetsbeentje. In principe zou daar tien weken herstel voor staan, maar hij denkt eerder speelklaar te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. "Het gaat beter", bevestigt de aanvaller bij YouTube-show Fui Clear .

"We hebben al verschillende behandelingen gedaan om het zo snel mogelijk te verbeteren en we zijn tevreden met hoe het nu gaat. Ik kan niet wachten om weer te doen waar ik het meest van houd in het leven. Het duurt acht tot tien weken, daar gaan we vanuit, dus ik denk dat het maximaal tien weken is. We werken eraan om de boel te versnellen."

Dit is het tweede jaar op rij dat Neymar een blessure heeft aan hetzelfde botje in zijn voet. Vorig jaar miste hij de achtste finale van het miljardenbal, waarin Real Madrid te sterk bleek. Nu lijkt hij dankzij zijn ploeggenoten nog wel kans te maken op de Cup met de grote oren als hij straks weer fit genoeg is om zelf in actie te komen.

Lees beneden verder

Indien Neymar inderdaad de kans gaat krijgen en het toernooi wint, schaart hij zich in een illuster rijtje spelers die de Champions League hebben gewonnen met twee verschillende clubs. In 2014/15 mocht hij zichzelf al eens winnaar noemen met Barcelona, wat nu ook nog in de race is.

Een eindzege van Paris Saint-Germain zou ook betekenen dat Gianluigi Buffon eindelijk de enige nog ontbrekende prijs op zijn naam schrijft. "Hij is een fenomeen", prijst Neymar zijn 41-jarige teamgenoot. "Het is een eer voor me om een deel uit te maken van een klein deel van zijn carrière. Hij is een geweldig mens."

Neymar onthult ook dat hij de Italiaan een belangrijke belofte heeft gedaan die hij niet wil breken. "Ik heb hem gezegd dat ik weet dat hij op de Champions League aast en ik heb hem beloofd dat ik er alles aan ga doen om hem te helpen om het te veroveren. Toen ik geblesseerd raakte, stuurde hij me ook een berichtje: 'Hey, kom op. Kom zo sterk mogelijk terug, want je hebt iets beloofd'."