Neymar hervat training na maandenlange absentie

Neymar is na maandenlange afwezigheid terug in training bij Paris Saint-Germain. Dat laat de club weten via de officiële kanalen.

De Braziliaanse vedette raakte op 23 januari geblesseerd en liet sindsdien verstek gaan met een gebroken middenvoetbeentje. Hij miste onder meer de CL-krakers tegen en diverse competitieduels. In de ging zijn ploeg zonder hem ten onder, maar in de hield de club zich prima dankzij Kylian Mbappé.

Aanstaande zondag kan de Parijse grootmacht zich tot kampioen kronen als het minimaal gelijkspeelt op bezoek bij de nummer 2 OSC. Op 27 april is er bovendien de mogelijkheid om nog meer eremetaal aan de prijzenkast toe te voegen als Stade de tegenstander is in de eindstrijd om de Coupe de France, waarbij de aanvaller zijn gram hoopt te halen.

In dat toernooi ging het in januari namelijk mis voor de 96-voudig international van Brazilië. In de wedstrijd tegen Racing kreeg hij een tik op het gewricht en een forse blessure was het gevolg. De medici besloten het met rust te laten herstellen, waardoor het zo lang duurde voordat hij terug kon keren op het veld. Vorig jaar ging het in dezelfde periode van het jaar mis en ook toen was de voet de boosdoener voor Neymar, die zodoende bijna het WK miste en in Rusland geen frisse indruk achterliet.