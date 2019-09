Neymar geeft fouten toe: "Ik probeer dat te verbeteren"

Neymar heeft zich in een interview uitgesproken over de incidenten waarbij hij vorig seizoen betrokken was.

De aanvaller van Paris Saint-Germain miste onlangs vanwege een schorsing de eerste -wedstrijd van zijn club tegen . Vorig seizoen ging Neymar namelijk behoorlijk over de schreef na de bizarre uitschakeling tegen . Met een tirade op Instagram richtte hij zich toen op de arbitrage, die een dubieuze penalty gaf waardoor United won.

Eind april kwam de Braziliaan opnieuw negatief in het nieuws na de verloren finale van de Coupe de France tegen Stade . Hij deelde toen een tik uit aan een supporter. "Ik ben niet zo'n spraakzaam persoon. Ik houd bepaalde dingen graag voor mezelf", vertelt Neymar nu in The Mirror. "Maar er komt een moment waarop ik gefrustreerd raak, boos word en explodeer. Dan communiceer ik niet op de juiste manier."

"Ik probeer dat te verbeteren. Als ik vind dat ik een bepaald gesprek met iemand moet voeren, probeer ik te praten. Ik denk dat dat mij goed doet", aldus de 27-jarige topschutter. "Als het mentaal gezien goed met je gaat, gebeuren zulke dingen vanzelf. Dan is de kans groter dat je de juiste dingen doet. Maar anders gaat het niet zoals je zou verwachten."

"Soms is dat moeilijk, omdat je altijd perfect moet zijn. Maar dat is voor ieder mens onmogelijk", gaat Neymar verder. "Ik heb het meerdere keren verprutst en het heeft een hoge prijs om het vertrouwen dat ik had te herstellen. Ik denk dat het normaal is dat mensen soms falen. Het hoort bij het leven en door je fouten kun je groeien."

Neymar kwam dit seizoen twee keer in actie voor . In beide competitiewedstrijden, tegen en , maakte de Zuid-Amerikaan het enige en dus winnende doelpunt. PSG is daardoor koploper in met vijftien punten uit zes speelronden.