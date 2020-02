Neymar gaat flink tekeer na bizarre gele kaart: "Spreek Frans? Mijn reet!"

Neymar blonk zaterdagavond opnieuw uit voor Paris Saint-Germain.

De Braziliaanse vedette wist weliswaar niet te scoren in het thuisduel met , maar zorgde wel voortdurend voor gevaar en droeg met een assist uiteindelijk bij aan de 5-0 overwinning van de Parijzenaren. Neymar ontving in de eerste helft echter ook een zeer discutabele gele kaart, hetgeen resulteerde in een woede-uitbarsting van de aanvaller in de rust.

Neymar werd in de slotfase van de eerste helft op de bon geslingerd na een woordenwisseling met scheidsrechter Jérôme Brisard. De Braziliaanse baltovenaar probeerde een verdediger van Montpellier aan de zijlijn uit te spelen middels een rainbow flick, hetgeen hem kwam te staan op een standje van Brisard, die Neymar naar verluidt betichtte van vermeend spelbederf.

De sterspeler van toonde zich niet onder de indruk van de beslissing van Brisard en ging in de rust tekeer in de spelerstunnel. Ploeggenoot Marco Verratti fungeerde daarbij als tolk van Neymar, die zich richtte tot de vierde official.

"Ik speel voetbal en vervolgens geeft hij (de scheidsrechter, red.) mij een gele kaart", zo kon men Neymar live horen roepen op televisie volgens Canal+, dat de uitzendrechten van de wedstrijd had. De vierde official verzocht Neymar vervolgens om zijn beklag in het Frans te doen.

"Spreek Frans? Mijn reet!" riep de gefrustreerde Braziliaan hem vervolgens toe, alvorens hij afdroop naar de kleedkamer.

Neymar was zaterdagavond zonder twijfel de opvallendste man aan de kant van PSG, maar ook Kylian Mbappé liet zich gelden. De Franse spits werd halverwege de tweede helft gewisseld door trainer Thomas Tuchel en liet zijn boosheid daarover, niet voor het eerst dit seizoen, duidelijk merken.

Mbappé was overduidelijk niet blij met zijn wissel, maar Verratti, die na afloop de Franse televisie te woord stond, wil het voorval niet onnodig groot maken. "Het is lastig, niemand wil gewisseld worden. Iedereen wil spelen en wat gebeurd is, is normaal", aldus de Italiaanse middenvelder.