"Neymar, f*ck off!" - PSG-paria heeft een jaar om zijn carrière te redden

De Braziliaanse ster zal na zijn mislukte transfer naar Barcelona talloze critici terug moeten winnen om zijn loopbaan weer op de rit te krijgen.

Op 1 september vertrok Neymar uit Parijs, maar zijn bestemming was de Verenigde Staten met de nationale ploeg van Brazilië, in plaats van Spanje. Daar had hij graag voor of getekend.

'Se queda'. Hij blijft. Het was geen verrassing dat het niet van een terugkeer kwam naar Camp Nou, maar de aanvaller wilde dat wel graag. Net als de Catalaanse fans en misschien zelfs enkele bestuursleden van Paris Saint-Germain.

Aangezien de Franse kampioen een groot deel terug wilde van de 222 miljoen euro die men zelf in 2017 voor Neymar betaalde, was het lastig voor Barça om hem terug te halen. Vooral omdat de club deze zomer al rijkelijk had geïnvesteerd in nieuwe spelers, waaronder Frenkie de Jong en Antoine Griezmann.

Neymar had echter duidelijk laten weten dat hij niet in Frankrijk wilde blijven en nu moet hij het komende jaar een veelbelovende carrière op de rit krijgen, nadat die behoorlijk van de weg is geraakt. Hoe hij reageert zou wel eens zijn nalatenschap kunnen bepalen. Wordt hij later herinnerd als een gehypte 'prima donna' of één van de beste spelers van zijn generatie?

Met zijn 27 jaar zou je verwachten dat hij nu in de bloei van zijn voetballeven zou zijn. Misschien had hij zelfs kans kunnen maken op de Ballon d'Or, waar hij al zo lang van droomt. Maar in plaats daarvan vecht hij vanaf nu voor zijn geloofwaardigheid.

Nóg een mislukt seizoen zou zeker het eerste teken zijn van een carrière die in verval is. Zelfs Barcelona, met al zijn rijkdom, was niet in staat om Neymar over te nemen na zijn matige campagne bij . De Parijse ploeg, nog steeds geliquideerd door de QSI, is niet van plan om de Braziliaan voor een lage transfersom te laten gaan.

Mocht de speler boos zijn over zijn huidige situatie, dan doet hij er goed aan om te beseffen dat zijn toekomst afhangt van hoe hij zich nu gedraagt.

Hij begint zijn zoektocht naar een terugkeer in de top te midden van een vijandige sfeer in het Parc des Princes, waar ultra's van PSG in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen meteen lieten merken hoe ze over Neymar's houding denken.

Spandoeken met de tekst 'Neymar, f*ck off' waren voor de hele voetbalwereld zichtbaar en fans maakten hem uit voor 'klootzak'. Zulke fanatiekelingen, die al supporter waren voordat PSG een grote Europese club werd, zijn niet makkelijk terug te winnen.

Om zijn critici toch op andere gedachten te brengen, is het essentieel dat Neymar zo snel mogelijk terugkeert op het veld. Door een schorsing van drie duels moet hij de eerste helft van de groepsfase van de missen, maar dat is wel het podium waar de Zuid-Amerikaan zich moet gaan bewijzen.

Een blessure weerhield hem ervan om in 2018 in de achtste finales met PSG tegen Real Madrid te spelen en om dezelfde reden miste hij twaalf maanden later de rampzalige return in Parijs tegen .

Door het feit dat hij veel pech heeft gehad en afwezig was in grote wedstrijden is het geen toeval dat Neymar probleem heeft om positief op te vallen in Frankrijk.

Zijn 34 goals in 37 duels in vertellen slechts een deel van het verhaal. Verhalen over een negatieve houding en een gebrek aan professionalisme hebben ervoor gezorgd dat hij nooit populair werd in vergelijking met Edinson Cavani en Kylian Mbappé. Cavani's houding van een werkpaard en zijn loyaliteit voor de club hebben van hem een publiekslieveling gemaakt.

Gezien het merk dat Neymar tegenwoordig is, is de Braziliaan wereldwijd gezien misschien wel het gezicht van Paris Saint-Germain. Maar op lokaal niveau is hij al lang gedaald in de pikorde.

Publiekelijk kan hij nog wel op de steun van zijn teamgenoten rekenen.

"Zonder Neymar zijn we niet hetzelfde team als met hem erbij", zei Mbappé recentelijk.

Verdere steun kwam van landgenoot Thiago Silva: "Neymar is een onmisbare speler voor elk team. Dat was hij bij Barça en dat is hij hier ook. Het gaat om een specifiek probleem van een speler met de club, daar kunnen we ons niet mee bemoeien. Maar ik hoop dat hij blijft."

"Ik hoop echt dat de transferperiode snel voorbij is, want ik kan er gewoon niet meer tegen."

De markt is nu inderdaad dicht en Neymar blijft speler van PSG. Zijn onderbreking met de nationale ploeg, die hem even weghaalt uit het circus in Europa, komt op een goed moment.

Se queda. Maar alleen de tijd zal het leren of dat PSG en Neymar zelf ten goede komt.