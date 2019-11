Neymar en Pogba vallen uit de top 25 van beste spelers ter wereld

De twee sterren zaten sinds 2013 constant in de Goal 50, waar de Braziliaan eigenlijk twee jaar daarvoor al geselecteerd was, maar beide ontbreken nu.

De supersterren Neymar en Paul Pogba ontbreken dit jaar in de Goal 50.

Neymar stond sinds 2011 op elke lijst van 's werelds beste mannelijke speler en eindigde in 2015 zelfs als vierde nadat hij had geholpen aan de winst de treble.

Na nog twee top tien-noteringen in de kleuren van de Catalanen, zakte de Braziliaan echter in het klassement, na het einde van een door blessures geplaagd eerste jaar bij Paris Saint-Germain, en eindigde 24ste.

Neymar ontbreekt dit jaar zelfs. Hij werd opnieuw geteisterd door blessures waardoor hij zijn land niet kon vertegenwoordigen op de Copa América 2019, die de Seleção zonder hem won.

Hoewel Pogba niet in geplaagd door blessures, heeft de Franse international het de afgelopen twaalf maanden net zo moeilijk gehad.

Nadat hij voor het grootste deel van de eerste helft van het seizoen 2018/19 op gespannen voet leefde met voormalig -manager José Mourinho, genoot de middenvelder een korte opleving onder de nieuwe manager Ole Gunnar Solskjaer voordat hij zijn vorm verloor.

Hoewel Pogba een plek kreeg in het Professional Footballers' Association Team van het Jaar, verbaasde zijn selectie velen, gezien het onvermogen van de Fransman om zijn ploeg te helpen aan een top vier-notering in de Premier League.

Beschuldigingen van waargenomen onverschilligheid bleken te zijn onderbouwd toen Pogba - die tussen 2013 en 2018 in elke Goal 50 stond - aan het einde van het seizoen sprak over zijn wens om Old Trafford te willen verlaten voor "een nieuwe uitdaging".

Ondanks interesse van is het nooit tot een transfer gekomen, net zoals een gewenste terugkeer naar Barcelona nooit is gebeurd voor Neymar.

Als gevolg hiervan staan beide spelers nu voor zware uitdagingen om de fans van hun respectievelijke clubs waar aan hun kant te krijgen en om zich opnieuw te vestigen onder de elite van het spel.

De Goal 50 is een jaarlijkse prijs die de 50 beste mannelijke en vrouwelijke spelers ter wereld samenbrengt.

De spelers zijn op basis van geslacht - voor het eerst - opgesplitst in twee groepen van 25 en gerangschikt op basis van hun prestaties in het voorgaande jaar.

Hoofdredacteuren en correspondenten van de 42 edities van Goal van over de hele wereld hebben hun stem uitgebracht op basis van de consistentie van elke kandidaat, prestaties tijdens grote wedstrijden, hun stempel op de voetbalgeschiedenis en succes op club- en internationaal niveau.

Wordt het wederom Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Of een van 's -helden, zoals Mohamed Salah, Sadio Mané of Alisson? Kom het te weten op dinsdag 12 november!