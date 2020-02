Neymar en Algerijns international begraven strijdbijl: "Ik ben te ver gegaan"

Neymar, Leandro Paredes en Andy Delort hebben hun onderlinge dispuut bijgelegd.

In aanloop naar het competitieduel tussen Paris Saint-Germain en (5-0) was de aanvaller annex Algerijns international opvallend kritsch over het doen en laten van het tweetal van de Parijzenaars. De eerdere ontmoeting tussen de -clubs in december, die in 1-3 eindigde, lag hier aan ten grondslag.

"Of het nu Neymar is of wie dan ook, het is en blijft een mens, of hij nu een buitengewone voetballer is of niet. Hij hoeft zijn tegenstanders niet belachelijk te maken", verwees Delort afgelopen vrijdag naar de technische hoogstandjes die Neymar vaak laat zien als een ruime voorsprong geniet.

"PSG won met 1-3 en hij scoorde uit een geweldige vrije trap, dat was goed, maar ik wees hem op zijn arrogante gedrag. Dat wilde ik in zijn gezicht zeggen."

Ook Paredes kreeg er verbaal van langs. "Ik ben voor niemand bang, maar de ergste van allemaal is Paredes. Hij scheldt iedereen verrot op het veld, ook al is zijn naam Paredes en niet Neymar." Montpellier was zaterdag uiteindelijk de speelbal van PSG, dat in de rust al met 3-0 voorstond en uiteindelijk met 5-0 won.

Hoewel Neymar opviel met allerlei technische hoogstandjes, verscheen de Braziliaan niet op het scorebord. Hij publiceerde na afloop een foto via sociale media. Daarop is te zien hoe Paredes en hij een gesigneerd shirt van Delort omhooghouden. "Een omhelzing voor onze vriend."

Delort stond in de catacomben de media te woord. "Ik ben te ver gegaan. Een beetje. Ik heb nooit gezegd dat Neymar geen geweldige voetballer is", benadrukte de aanvaller. "Dat hebben we vanavond gezien. Hij is een geweldige voetballer die in technisch opzicht het verschil maakt. We spelen niet meer tegen PSG dit seizoen, dus laten we erover ophouden."