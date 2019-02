Neymar emotioneel: "De beste speler ter wereld schoot me te hulp"

Neymar verliet Barcelona in 2017 na vier jaar voor 222 miljoen euro voor Paris Saint-Germain.

Een de redenen dat de Braziliaan koos voor een vertrek het Camp Nou zou de aanwezigheid van Lionel Messi zijn. De 27-jarige aanvaller vond het volgens berichten die rondom zijn transfer naar buiten kwam moeilijk om in de schaduw van de Argentijn te staan en vertrok daarom naar Parijs, om daar met een schone lei te beginnen.

Neymar Santos Sr., de vader van de sterspeler, ontkent nu echter tegenover Grande Circulo dat dit het geval was: "Mijn zoon vertrok niet bij Barcelona omdat hij het gevoel had dat hij in de schaduw van Messi stond. Toen we het telefoontje van de emir (Tamim bin Hamad Al Thani, het staatshoofd van Qatar, red.) ontvingen hebben we goed opgelet. Hij wilde een nieuwe ster naar een ambitieus team halen."



De momenteel geblesseerde Neymar verliet Barcelona vervolgens voor een recordbedrag voor Les Parisiens , maar werd sindsdien ook meerdere malen in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje. Zijn relatie met Messi zal een rentree in Catalonië in ieder geval niet in de weg staan, zo is de aanvaller zelf duidelijk tegenover Esporte Espetacular : "Mijn vriendschap met Messi? Ik vertel iedereen dit verhaal. Toen ik echt steun nodig had, stond de man van het team, de beste speler van de wereld, achter mij."



De 96-voudig Braziliaans international had na zijn komst naar Barcelona in 2013 moeite om zijn plek te vinden in de kleedkamer, maar hij kreeg van Messi te horen dat hij 'niet verlegen moest zijn' en 'niet bang hoefde te zijn voor hem, of voor wie dan ook bij de club'. "Ik ben hier om je te helpen", vertelde Messi destijds aan Neymar. De geruchten dat Messi Barcelona heeft verzocht om een terugkeer van Neymar mogelijk te maken zorgen dan ook duidelijk voor emotie bij de dribbelaar van PSG: "Het is moeilijk om te bespreken, erg moeilijk. Leo was zo speciaal voor mij bij Barcelona."