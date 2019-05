Neymar botst met ploeggenoten: "Wie ben jij om zo tegen mij te praten?"

Neymar komt de laatste weken geregeld negatief in het nieuws en ook nu is het weer raak met de Braziliaanse sterspeler van PSG.

Paris Saint-Germain won dit seizoen 'slechts' de Franse landstitel, nadat in de afgelopen maanden verrassend te sterk was in de en Stade er uiteindelijk met de Coupe de France vandoor ging. De resultaten van de grootmacht in de competitie zijn de laatste weken bovendien niet om over naar huis te schrijven en ook in de kleedkamer lijkt het te rommelen.

Le Parisien weet dinsdagavond namelijk te melden dat Neymar het in de afgelopen tijd aan de stok heeft gehad met een aantal ploeggenoten. Zo richtte de Braziliaan zich na de verloren finale tegen Rennes publiekelijk tegen een aantal jonge ploeggenoten en de aanvaller lijkt het daarbij vooral te hebben voorzien op Presnel Kimpembe. De verdediger droeg een paar weken geleden de aanvoerdersband tijdens de wedstrijd tegen en zou zich in de rust van dat duel uitgesproken hebben tegen trainer Thomas Tuchel.

Nadat de oefenmeester een donderpreek had afgestoken omdat bij de rust met 2-1 achterstond, vertelde Kimpembe zijn ploeggenoten toen Tuchel de kleedkamer had verlaten dat zij 'niet moesten luisteren naar wat de coach zei' en dat ze 'alles moesten geven in de tweede helft'. De wedstrijd werd uiteindelijk met 3-2 verloren en de opmerkingen van Kimpembe schoten in het verkeerde keelgat bij Dani Alves en Neymar. De sterspeler doelde volgens Le Parisien dan ook op Kimpembe toen hij na de finale liet optekenen dat de jonge garde 'beter moest luisteren'.



Naast Kimpembe heeft ook Julian Draxler een aanvaring gehad met Neymar. De Duitser bekritiseerde het spel van de dribbelaar na afloop van de met 2-3 verloren wedstrijd tegen van vorige week, waarna Neymar repliceerde met: "Wie ben jij om zo tegen mij te praten? Jij speelt alleen maar achteruit." De emoties liepen hoog op na deze opmerking en de twee kemphanen moesten door Tuchel en technisch directeur Antero Henrique uit elkaar gehaald worden.