Neymar baalt van eigen inbreng en wijst beschuldigend naar medische staf

Paris Saint-Germain ging dinsdagavond met 2-1 onderuit tegen Borussia Dortmund in de eerste ontmoeting van de achtste finales in de Champions League.

Neymar, die een kwartier voor tijd nog wel voor de gelijkmaker tekende, kon zijn stempel niet drukken tijdens het duel en baalde daar na afloop behoorlijk van.

Tegenover RMC Sport laat Neymar weten dat zijn mindere optreden te wijten is aan een besluit van de medische staf van .

Aan het begin van deze maand liep Neymar een ribblessure op in de wedstrijd tegen . Om hem zo goed mogelijk te laten herstellen besloot de medische staf van PSG om hem de afgelopen vier officiële wedstrijden niet in actie te laten komen.

Dinsdag keerde hij weer terug in de basis tegen Dortmund. De staf was van mening dat hij na een rustperiode weer volledig hersteld zou kunnen beginnen. Neymar denkt daar anders over.

"Het is moeilijk om terug te keren als je vier wedstrijden niet hebt gespeeld, maar dit was niet mijn beslissing", zei een balende Neymar na de nederlaag in Dortmund.

"Het was een beslissing die werd genomen door de club, door de doktoren. Ik was het er niet mee eens: we hebben er veel discussies over gehad, want ik wilde spelen. Ik voelde me goed, maar de club was bang. En nu ben ik degene die lijdt."

Neymar was naar eigen zeggen al eerder hersteld. Hij wilde graag meedoen tegen , maar moest dat duel overslaan. Ook tegen FC Dijón (bekerwedstrijd) en kwam hij niet in actie.

PSG wilde geen enkel risico nemen en besloot hem te sparen voor de dubbele ontmoeting met . "Ik begrijp waar de angst van de club vandaan komt, want in de laatste twee jaar kon ik vanwege blessures niet spelen in de achtste finales."

De Braziliaans international zegt de beslissing van PSG te respecteren. "Maar het zou niet zo mogen zijn dat de beslissing voor mij wordt genomen. Het was nu heel moeilijk om zo'n intense wedstrijd te spelen."

"Als ik beter in vorm was geweest, had ik zeker beter gespeeld." De return tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund in de achtste finales van de wordt op 11 maart gespeeld in Parijs.