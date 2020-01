New York Red Bulls pikt gewenste versterking op bij FC Utrecht

David Jensen vertrekt per direct bij FC Utrecht, zo maakt de club woensdagmiddag wereldkundig.

De Deense doelman vervolgt zijn loopbaan in de Major League Soccer bij New York Red Bulls. Over de transfersom zijn geen mededelingen gedaan. Jensen speelde sinds 2016 voor de Domstedelingen. Eerder dit seizoen raakte de 27-jarige sluitpost zijn basisplaats kwijt aan Maarten Paes.

"We hebben David de afgelopen periode de kans gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden in de Verenigde Staten", legt technisch directeur Jordy Zuidam van de tussentijdse deal uit.

"David heeft de voorbije jaren veel betekend voor FC Utrecht, maar gezien de huidige doelmannenpikorde was een overgang naar een andere club voor hem op dit moment het beste. Met New York Red Bulls hebben we een overeenstemming kunnen bereiken over de transfer waarmee alle partijen tevreden zijn. We bedanken David voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem heel veel succes toe in de Verenigde Staten."

Jensen werd in de zomer van 2016 door de FC Utrecht overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland, waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Na aan FC Fredericia en Akademisk Boldklub te zijn verhuurd, speelde de sluitpost 85 wedstrijden in de hoofdmacht van de Deense club.

In de afgelopen drieënhalf jaar kwam Jensen tot 112 wedstrijden voor FC Utrecht, al moest hij het voorbije halfjaar voornamelijk stellen met een reserverol. Na de blessure van Paes haalde FC Utrecht Jeroen Zoet op huurbasis binnen als eerste doelman.

De Scandinavische doelman had in Utrecht een contract tot medio 2021, maar kreeg desondanks toestemming om met andere clubs te praten. Jensen ging onlangs ook al niet mee op trainingskamp in Spanje. Hij verlaat de Domstad met 112 wedstrijden achter zijn naam. Jensen moet bij New York Red Bulls gaan concurreren met Ryan Meara.