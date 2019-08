Neville: "United heeft wel vier of vijf transferperiodes nodig"

Gary Neville denkt dat het nog wel even kan duren voordat Manchester United weer serieus kan meedoen om de Engelse titel.

De nummer zes van vorig seizoen begon het nieuwe Premier League-seizoen nog sterk met een 4-0 zege op , maar daarna kwam de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer niet langs (1-1). Afgelopen weekend volgde zelfs een 1-2 thuisnederlaag tegen , door een winnende goal van Patrick van Aanholt in de slotminuten.

Volgens Neville is de weg terug naar de top best lang. "Ik denk dat United zulke momenten vaker gaat meemaken in deze periode", vertelt hij in zijn eigen podcast voor Sky Sports. "Er gaan pijnlijke momenten komen en nederlagen die je niet echt kan verklaren. Je verslaat Chelsea op de eerste speeldag, je speelt goed tegen Wolves en je had de wedstrijd kunnen winnen. En daarna verlies je thuis ineens van Crystal Palace. Het is nogal mysterieus."

"Dat zijn resultaten die je soms krijgt als je probeert om over te schakelen op een andere cultuur. Het enige wat United nu moet doen, is geduldig blijven en vasthouden aan wat ze willen doen", aldus de 44-jarige Neville, die tussen 1992 en 2011 liefst 602 officiële wedstrijden voor de club speelde.

Volgens Neville hoeft zijn voormalige club niet per se heel veel zaken te doen op de transfermarkt. "Het is belangrijker om geen fouten te maken en te zorgen dat ze de juiste type spelers hebben. Het lijkt nog ver weg, maar ik zou zeggen dat er vier of vijf transferperiodes nodig zijn om alles op orde te krijgen en de selectie te hebben die en kan uitdagen."

"Ik heb al vaker gezegd dat Solskjaer klaar moet zijn voor de titelstrijd. Dit seizoen nog niet en volgend jaar ook niet, maar het seizoen erna wel", vindt de Engelsman. "Als Pep Guardiola mogelijk weg is bij Manchester City en Liverpool een nieuwe lichting spelers heeft, dan moet Ole er klaar voor zijn."