Neville kritisch: "Hij is niet meer de speler waar we verliefd op zijn geworden"

Door een blessure bij Jesse Lingard moest Alexis Sánchez nog voor rust het veld in tijdens het duel tussen Manchester United en PSG (0-2).

Gary Neville was niet bepaald onder de indruk van het spel van de Chileense vleugelaanvaller, die nauwelijks uit de verf komt op Old Trafford. De oud-verdediger van Manchester United wijst op het verschil met zijn prestaties bij Arsenal. "Er was in de tweede helft op gegeven moment een periode van twintig minuten dat Manchester United de bal amper heeft geraakt. Sánchez heeft de bal op dat moment in de wedstrijd helemaal niet geraakt. Hij is niet meer de speler waar we verliefd op zijn geworden bij Arsenal."

"Sánchez heeft eigenlijk tien of vijftien wedstrijden achter elkaar nodig, waarin hij niet gewisseld wordt. Op die manier kan hij zijn vorm weer een beetje opbouwen”, stelt Neville in gesprek met de BBC. "Als je naar de bank kijkt en een speler wil inbrengen die iets kan veranderen aan de wedstrijd, kies je niet voor Sánchez. Zo slecht is hij momenteel in vorm. Ik denk niet dat je hem moet afschrijven, hij moet zich gewoon opnieuw aanpassen aan het spel. Het heeft met vertrouwen te maken. Ik denk dat Ole met hem aan de slag moet, door hem een beetje liefde te geven. Als Anthony Martial en Lingard er een tijdje uit liggen, heeft hij een Sánchez in een goede vorm nodig."



Solskjaer zei na afloop van het duel tussen Manchester United en Paris Saint-Germain dat hij 'weinig kan veranderen' aan het spel van Sánchez. "Als hij speelt, moet hij het zelf kunnen uitvinden. Ik weet dat hij heel veel kwaliteiten heeft", zegt de Noorse interim-manager van Manchester United in gesprek met Sky Sports. Na de 0-2 nederlaag wacht voor zijn ploeg over drie weken de return in Parijs. Neville stelt dat the Red Devils 'kansloos' zijn om de kwartfinale van de Champions League nog te bereiken. "Paris Saint-Germain heeft teveel kwaliteiten."