Neville hekelt Sánchez: "Er zijn er twee van hem"

Alexis Sánchez gaat Manchester United waarschijnlijk verlaten en volgens Gary Neville is dat maar goed ook.

Sánchez' periode op Old Trafford is uitgelopen op een nachtmerrie, want de Chileen scoorde slechts vijf keer in 45 officiële optredens. Neville was aanvankelijk blij toen United hem in januari 2018 weghaalde bij . "Want hij is een geweldige aanvaller die doelpunten kan maken. Maar het is één grote ramp gebleken."

"Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Er moeten er haast wel twee van hem zijn. Eentje die bij en Arsenal speelde en dan die ene die naar Manchester is gekomen", zegt Neville over Sánchez op Sky Sports. "United moet van hem af zien te komen."

Lees beneden verder

"Romelu Lukaku wilde hier ook niet meer spelen. Er zijn vier of vijf spelers die niet meer bij United willen voetballen en daar moet Ole Gunnar Solskjaer dit seizoen en volgend seizoen vanaf zien te komen." Net als Lukaku lijkt ook Sánchez naar te vertrekken, al zou het bij de Zuid-Amerikaan om een huurtransfer gaan.

Neville vindt dat Solskjaer goed werk verricht. "Het spel is niet meer saai en langzaam. Ze gaan er echt voor. Het komende jaar gaat United nog niet City voorbij, maar als Pep Guardiola daar vertrekt en niet zulke goede aankopen doet als voorheen, moet United er klaar voor zijn om mee te doen."

"Als de huidige ploeg van United zich ondertussen goed ontwikkelt, hebben ze een goede kans om over twee jaar iets te winnen", besluit de 44-jarige Engelsman.