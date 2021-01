Neville heeft één verklaring voor komst van Van de Beek naar Manchester United

Donny van de Beek bleef in de topper tussen Liverpool en Manchester United (0-0) negentig minuten op de bank, voor de vijfde keer op rij in de PL.

Gary Neville zoekt bij Sky Sports een verklaring waarom the Red Devils de 23-jarige middenvelder hebben aangetrokken. De oud-verdediger denkt dat dit te maken heeft met een eventueel vertrek van Paul Pogba.

"Het is interessant, er is iets gebeurd. Ik vind het interessant dat ze Van de Beek hebben gehaald, daar kan ik nog niet helemaal bij", zegt Neville, die als analist voor Sky Sports naar het duel tussen en keek.

Manager Ole Gunnar Solskjaer koos op Anfield voor een middenveld met Fred, Scott McTominay, Paul Pogba en Bruno Fernandes. In de slotfase kwam Mason Greenwood nog binnen de lijnen als vervanger van Fernandes.



"Het lijkt bijna of ze anticiperen op het vertrek van iemand anders. Dat is de enige verklaring dat Van de Beek voor veertig miljoen euro gehaald is en de laatste maanden alleen maar op de bank zit. Ik denk dat Mancheter United zich voorbereidt op het vertrek van iemand anders."

"Misschien dat Pogba gaat vertrekken. Dan hebben ze Van de Beek alvast, hij kan dan in zijn rol komen te spelen", stelt de analist. Pogba heeft bij Manchester United nog een contract tot medio 2022 en werd eerder al hevig gelinkt aan een vertrek.



"Ik denk Pogba in januari niet gaat vertrekken, gezien de manier hoe hij speelt en hoe het seizoen van Manchester United loopt. Manchester United zal hem niet laten gaan", stelt Neville.

Solskjaer benadrukte dat Van de Beek nog een toekomst bij Manchester United heeft. "Er zijn zoveel spelers die even de tijd nodig hebben, ook goede spelers."

"We hebben heel veel voorbeelden. Het is logisch dat mensen zich roeren, vooral als ze het beste voor hem willen. Ik heb hem gesproken en hem ervan bewust gemaakt hoe zeer we hem waarderen."