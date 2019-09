Neville: "Dat gaat Manchester City echt de landstitel kosten"

Aymeric Laporte is vanwege een zware knieblessure in het slechtste geval een halfjaar uit de roulatie.

Volgens oud-speler Gary Neville is zijn absentie een groot probleem voor en manager Josep Guardiola. Neville neemt de 3-2 nederlaag tegen Norwich City van zaterdag als voorbeeld, toen de centrale verdedigers John Stones en Nicolás Otamendi een onzekere indruk maakten.

"Toen Guardiola achttien maanden geleden met Laporte op de proppen kwam, was dit verdedigingsduo (Stones en Otamendi, red.) al snel verleden tijd", zegt Neville in gesprek met Sky Sports. "Otamendi is een onzekere factor als centrale verdediger en dat weten tegenstanders inmiddels ook. Hij is helemaal geen typische Guardiola-speler, dat zijn doorgaans degelijke spelers. Otamendi valt echt uit de toon."

Lees beneden verder

"Manchester City heeft een probleem nu Laporte geblesseerd is en Vincent Kompany er niet meer is", vervolgt Neville zijn analyse van the Citizens. "Stones en Otamendi hebben samen 25 wedstrijden gespeeld in de Premier League en hebben meer doelpunten weggegeven dan elk ander centraal verdedigingsduo. Ze geven gemiddeld meer doelpunten per duel weg, de 'nul' wordt zelden nog gehouden en met deze twee worden veel minder wedstrijden winnend afgesloten. Dat gaat Manchester City de landstitel kosten, want met deze twee spelers is dat echt onmogelijk."

Neville volgt met zijn kritiek op Stones en Otamendi het voorbeeld van collega-analist Jamie Redknapp, die bij Sky Sports ook zijn vraagtekens zette bij de centrale verdedigers van Manchester City. "Sorry dat ik het blijf zeggen, maar een van je beste spelers (Laporte, red.) is vanwege een blessure zes maanden uit de roulatie. Dat is net zoiets als dat je Virgil van Dijk uit de verdediging van haalt."

Manchester City staat op de tweede plaats in de Premier League, met tien punten uit vijf duels. Liverpool is koploper en heeft vijf punten meer verzameld.