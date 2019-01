Neuer blijft hoopvol: "Dortmund is niet onverslaanbaar"

Bij Bayern München blijft men hoopvol dat het gat van zes punten naar Borussia Dortmund nog tijdig gedicht kan worden in de Bundesliga.

BVB oogt erg solide met veertien zeges, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag, maar Bayern-doelman Manuel Neuer denkt dat zijn ploeg in staat is om straks alsnog de landstitel op te eisen. "Dortmund is niet onverslaanbaar", betoogde hij op een Audi-evenement. "Ik denk dat we ook zwakke momenten hebben gezien in hun eerste helft van het seizoen. Ze lieten niet veel punten liggen, maar af en toe scheelde het maar heel weinig."

Bayern had het vooral zwaar in september en november en ook in de rechtstreekse ontmoeting met Dortmund ging het mis: 3-2. De laatste zes wedstrijden werden echter allemaal gewonnen en de druk op Borussia wordt meer en meer opgevoerd. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge doet ook een duit in het zakje en wijst op het surplus aan kwaliteit wat trainer Niko Kovac volgens de beleidsbepaler tot zijn beschikking heeft.

Zonder de geblesseerde Arjen Robben, Franck Ribery en Corentin Tolisso heeft de Kroatische coach nog altijd keuzes te over om de jacht te vervolgen. "Wij zijn ditmaal niet degenen waarop gejaagd wordt, maar mogen zelf de jacht aanvoeren", stelt Rummenigge. "We gaan zien wat dat ons brengt. Dortmund heeft een goed team, maar dat van ons is ook niet slecht!"