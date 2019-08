Neres zet handtekening onder nieuw contract: "Complimenten aan Overmars"

Het was al een tijdje bekend, maar David Neres heeft vrijdagmiddag ook daadwerkelijk zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax.

De Braziliaan ligt daardoor tot medio 2023 vast in Amsterdam. "Het was geen gemakkelijke keuze voor David om te verlengen of een stap te maken naar een nieuwe club", zegt zaakwaarnemer Revien Kanhai tegenover het Algemeen Dagblad.

Neres werd deze zomer in verband gebracht met tal van clubs, waaronder , en , maar koos er toch voor om de Amsterdammers trouw te blijven.

"Het was een lastige keuze, omdat hij veel en goede opties had in het buitenland, het daarnaast goed naar zijn zin heeft in Amsterdam, maar uiteindelijk ook in een grotere competitie wil spelen", zegt de belangenbehartiger, die vindt dat directeur voetbalzaken Marc Overmars van goed werk heeft geleverd.

"Overmars heeft sterk gehandeld om hem bij Ajax te houden", stelt Kanhai. "De verlenging van David was voor veel mensen een verrassing gezien de concrete en goede opties in het buitenland, alle complimenten dan ook aan Overmars en Ajax."

"Dit alles heeft David overtuigd om bij Ajax te blijven en opnieuw belangrijk te gaan zijn voor Ajax. Want dat was hij absoluut afgelopen jaar in de grote wedstrijden. En dat wil Ajax dus op deze manier belonen."

Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax, dat hem voor minstens twaalf en maximaal vijftien miljoen euro overnam van São Paulo. De linkspoot werd na Miralem Sulejmani de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis.

Hij was sindsdien goed voor 71 wedstrijden in de , waarin Neres 25 keer scoorde. Ook debuteerde hij voor Brazilië, waarmee hij deze zomer de Copa América speelde.