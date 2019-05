Neres twijfelgeval voor 'grootste wedstrijd ooit in de ArenA'

Ajax-trainer Erik ten Hag weet nog niet of David Neres woensdag in actie kan komen in de return tegen Tottenham Hotspur.

staat aan de vooravond van 'de grootste wedstrijd ooit in de ArenA', zo vertelde Ten Hag dinsdag op de persconferentie. Na de 0-1 overwinning op in Londen heeft Ajax de finale van de voor het grijpen. Woensdagavond speelt de kersverse winnaar van de voor een plek in de eindstrijd van het miljardenbal. Ten Hag houdt zijn ploeg voor dat ze met de instelling moeten starten alsof het nog 0-0 staat.



Onder toeziend oog van dertig cameraploegen sprak de coach de toegestroomde media toe, op wat volgens persvoorlichter Miel Brinkhuis de drukst bezochte perconferentie van Ajax ooit was. De trainer van de Amsterdammers dat zijn selectie zo goed als fit is. Alleen David Neres is een twijfelgeval voor het duel van woensdagavond. De Braziliaan heeft lichte klachten overgehouden aan de bekerfinale van afgelopen zondag tegen (0-4). "Ik verwacht dat hij kan spelen, maar ik houd wel een slag om de arm", aldus de trainer. Neres begon zondag op de bank, maar kwam na een uur spelen binnen de lijnen.



Ten Hag zei al te weten wie hij gaat opstellen als rechtsback en wie er naast Frenkie de Jong op het midddenveld komt te spelen. Noussair Mazraoui speelde dit seizoen lange tijd op de rechtsbackpositie, maar verscheen zondag op het middenveld op de positie van Lasse Schöne. "Of ik al weet wie rechtsback en naast De Jong op het middenveld gaan spelen? Ja. Of ik het wil delen? Nee. Als ik mijn overwegingen met jullie ga delen, geef ik het prijs. Dus dat doe ik niet."



De trainer wil het duel met the Spurs woensdag winnen, ook al is dat niet nodig. "We moeten morgen winnen en daar zullen we voor gaan. We moeten spelen alsof het weer 0-0 is en zo gaan we de wedstrijd in", aldus Ten Hag, die zag dat zijn ploeg na het duel in Londen vermoeid oogde. "Je speelt tegen een team uit de Premier League, dan is de intensiteit even wat anders. Dat hebben we ook al meegemaakt tegen en . Dit team heeft het vermogen om zich aan te passen. Die stap moeten we morgen ook zetten."



Waar Ajax in de knock-outfase tegen Real Madrid eerst thuis speelde, speelde de ploeg de halve finale eerst uit. "Zo was het tegen ook", weet Ten Hag. "Zo werkt nu eenmaal het systeem. Vorige week hebben we een belangrijke uitgoal gemaakt en wonnen we. Nu moeten we het thuis afmaken. Het vraagt iets in de mindset, maar we moeten de wedstrijd met 0-0 in gaan en in ons eigen spel komen. De volle ArenA en geweldige ambiance zal er morgen ook weer zijn. Het zal ons zeker helpen, maar we moeten het zelf doen."