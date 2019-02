Neres gelooft in stunt in Madrid: "Aan ons om het tij te keren"

Ajax ging woensdagavond met 1-2 onderuit in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. Toch is er hoop in Amsterdam.

Het bereiken van de kwartfinales wordt na de verliespartij op eigen veld een hels karwei. David Neres gooit de handdoek desondanks niet in de ring. De Braziliaanse aanvaller geeft in gesprek met FOX Sportsaan dat hij nog altijd vertrouwen heeft in een goede afloop.

Ajax speelde een sterke eerste helft en leek via Nicolás Tagliafico zelfs op voorsprong te komen. Na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. "We speelden zoals we hoorden te spelen. We hadden het in ons om Real Madrdi te verslaan en hebben alles gegeven", aldus Neres, die aan de kant van Ajax werd verkozen tot man van de westrijd. "Ik ben daar erg blij mee want ik heb het maximale gegeven. We wilden dolgraag winnen, maar jammer genoeg gebeurde dat niet."



Real Madrid kwam via Karim Benzema op voorsprong. Hakim Ziyech tekende nog voor de gelijkmaker, waarna invaller Marco Asensio de eindstand op 1-2 bepaalde in het voordeel van de Spanjaarden. De return staat op dinsdag 5 maart op het programma en Neres denkt dan een stunt te kunnen bewerkstelli. “Het is aan ons om het tij te keren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de kwartfinale van de Champions League gaan bereiken."