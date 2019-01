'Neres enthousiast over lucratieve aanbieding uit China'

David Neres staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een transfer naar China, waar Guangzhou Evergrande serieuze interesse heeft.

Ajax ontving onlangs een bod van dertig miljoen euro op de Braziliaan, zo berichtte De Telegraaf zaterdag. Inmiddels meldt ook ESPN dat de Chinese club zich heeft gemeld bij de Amsterdamse club en dat de Braziliaanse aanvaller de aanbieding van Guangzhou Evergrande wel kan waarderen.



De 21-jarige vleugelspeler, die nog tot medio 2022 onder contract staat in de Johan Cruijff ArenA, zou zelf wel oren hebben naar een vertrek. Hij kan de laatste maanden namelijk niet altijd rekenen op een vaste basisplek onder trainer Erik ten Hag. Neres en zijn entourage zouden enthousiast zijn over het geboden salaris van de Chinese club, maar een deal is nog absoluut niet zeker.



De Telegraaf meldde al dat de Amsterdammers graag veertig miljoen euro willen zien voor de jongeling. Ook ESPN geeft aan dat directeur spelersbeleid Marc Overmars meer geld verwacht dan de geboden dertig miljoen euro. Naar verluidt heeft Ajax in het verleden een vergelijkbaar bod van AS Roma al naar de prullenbak verwezen.



Overmars gaf reeds aan dat met oog op de belangen in de Eredivisie en Champions League in januari niemand mag vertrekken. Bij een bod van circa veertig miljoen valt er echter te praten. Neres, die in januari 2017 voor twaalf miljoen euro werd overgenomen van São Paulo, heeft tot op heden 77 wedstrijden gespeeld voor de huidige nummer twee van de Eredivisie, met 21 goals en 27 assists als resultaat.